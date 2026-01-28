La Junta mantiene el desalojo de las familias de Estación de San Roque y Guadarranque

La Junta de Andalucía ha decidido no permitir, por el momento, el regreso a sus viviendas de los vecinos desalojados este miércoles en las barriadas de Estación y Guadarranque como consecuencia del temporal que ha afectado al Campo de Gibraltar, que ha aumentado el caudal del río que pasa junto a sus viviendas, unido al desembalse que se llevó a cabo durante la madrugada del martes. La medida se adopta tras evaluar la situación hidrológica y las previsiones meteorológicas, y se mantendrá al menos durante la jornada de este jueves.

La decisión se tomó este miércoles por la noche en una reunión de coordinación celebrada en el centro de mando avanzado instalado en el Edificio Diego Salinas, que se conectó por videoconferencia con los distintos organismos implicados en la emergencia, bajo la dirección del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. En representación del Ayuntamiento de San Roque participaron la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, junto a varios miembros del equipo de gobierno municipal.

Según se informó en el encuentro, el realojo de las familias se aplaza a la espera de nuevos datos sobre los niveles del embalse y del río Guadarranque, así como de la evolución del tiempo según la Aemet. Finalmente, a las 21:45se decidió mantener la evacuación, atendiendo también a la previsión de nuevas precipitaciones.

Alojamiento provisional y centros educativos

El Ayuntamiento de San Roque ha asumido la búsqueda de hospedaje provisional para las siete personas que habían sido alojadas en el pabellón de deportes de la Bahía, que serán reubicadas en distintos establecimientos hosteleros del municipio.

En el ámbito educativo, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha autorizado la suspensión de las clases este jueves en el colegio Maestro Gabriel Arenas, debido a los desperfectos ocasionados por el temporal, que serán evaluados y reparados por los servicios municipales. Los trabajos podrían prolongarse más allá de la jornada.

Asimismo, seguirán cerrados el CEIP San Bernardo y la guardería Payasines, ambos situados en la barriada de Estación, al encontrarse en zonas susceptibles de inundación. Por el contrario, retomarán la actividad lectiva los colegios y guarderías de Taraguilla y el IES Mar del Sur, que permanecieron cerrados este miércoles de manera preventiva.

Vigilancia de ríos, embalses y servicios básicos

Durante la reunión también se destacó la evolución favorable del río Guadiaro, aunque las autoridades insistieron en no bajar la guardia ante la llegada de una nueva borrasca, de menor intensidad, prevista a partir del mediodía del jueves.

En cuanto a los embalses, se confirmó que se mantendrán abiertos los dos desagües del embalse de Guadarranque, mientras que en Charco Redondo se procederá a su apertura a las 7:00 del jueves.

Por otro lado, Endesa informó de dificultades para restablecer el suministro eléctrico a 125 personas en Jimena de la Frontera y 24 en San Roque, debido a que las averías se localizan en zonas de difícil acceso.

La mayor parte de las incidencias registradas en Andalucía durante el episodio meteorológico han estado relacionadas con el fuerte viento, principalmente por caídas de árboles y desprendimientos de chapas, aunque la disminución del poniente a partir de media tarde permitió una progresiva vuelta a la normalidad.