La Junta ordena el desalojo de viviendas en zonas inundables del Guadarranque en San Roque

La Junta de Andalucía ha ordenado este miércoles 28 de enero nuevos desalojos en el Campo de Gibraltar por la borrasca Kristin, en esta ocasión en viviendas ubicadas en zonas inundables de la Estación de San Roque y Guadarranque. Esta decisión del 112 está siendo efectuada por agentes de la Policía Local y de la Guardia civil en dicha zona, en concreto en la totalidad de la barriada de Guadarranque y en las calles Río, Molino, y el lateral izquierdo de la avenida del Guadarranque de la barriada de la Estación de San Roque.

Tras las reuniones en el centro de mando avanzado que en el 112 de la Junta Andalucía ha instalado en San Roque, los técnicos han aconsejado al consejero de emergencias, Antonio Sanz, presente por videoconferencia, y a la delegada territorial de la Junta, Mercedes Colombo, que se ordene el desalojo de los vecinos, dadas la previsión de lluvias y desbordamiento del río Guadarranque.

La delegada territorial de la junta explicó que se trata de un desalojo preventivo, pero que es una medida para intentar evitar problemas a los vecinos, a los que pidió expresamente que atiendan las indicaciones de Guardia Civil y Policía Local.

La delgada adelantó que las provisiones de la EMT son de fuertes lluvias, lo que provocará un aumento del caudal del río, agravado por la apertura de las compuertas del pantano, que se encontraba al límite de su capacidad y Aldo y al que se espera lleguen nuevas aportaciones de agua, debido a las lluvias que se van a producir en las próximas horas.

El Ayuntamiento de San Roque ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía todos sus medios, materiales y humanos, para afrontar la alerta en la que se ve inmerso al Campo de Gibraltar a consecuencia primero de la borrasca Joseph y ahora de Kristin.

Mercedes Colombo, delegada de la Junta en Cádiz, en San Roque. / Vanessa Pérez

La alcaldesa accidental de San Roque, María del Mar Collado, junto al delegado de Seguridad, David Ramos, y otros ediles, han estado presentes en todo momento en el centro de mando avanzado instalado por la Junta de Andalucía, y en el que se están adoptando diversas decisiones para afrontar está alerta. La jornada de anoche ya se comunicó a los vecinos de la posibilidad de desborde del río, que se ve reforzada durante la mañana de este miércoles dadas las lluvias que se están produciendo y se esperan, así como la apertura de las compuertas del pantano de Castellar.

Habilitado el pabellón de Puente Mayorga

María del Mar Collado ha informado que está a disposición de los vecinos el pabellón de Deportes de Puente Mayorga, para alojarlos, recinto que en la pasada noche tan solo fue utilizado por una persona, ya que de las 250 personas afectadas tan sólo un 30 %, decidió abandonar su vivienda y la mayoría se trasladó a domicilios de familiares y vecinos. Todos los efectivos de Policía Local, Protección Civil y personal de otros departamentos municipales están a disposición del 112 de la Junta de Andalucía para atender las emergencias que se vayan produciendo en todo el municipio. Desde Cruz Roja se ha habilitado allí tanto camas, mantas, kits de higiene, agua y avituallamiento de emergencia.

Desde el Ayuntamiento se solicita a los vecinos la máxima colaboración y que estos sigan las indicaciones de las autoridades, así como que se informen a través de los canales oficiales del Ayuntamiento. En cualquier caso, se recomienda a la población extremar las medidas de precaución, sobre todo limitando los desplazamientos a los estrictamente imprescindibles.

El Ayuntamiento sanroqueño mantiene el cierre de instalaciones, como parques infantiles, cementerios, instalaciones deportivas y actividades municipales, y preocupa la situación en las riberas del Guadarranque y el Guadiaro, ya que ambos ríos llevan un gran caudal por las lluvias acumuladas en las últimas semanas.