'Muertos S.L.': una comedia funeraria para ver en una tarde

La batalla continúa en las plataformas de streaming durante el verano. La producción y el lanzamiento de nuevas series y contenidos audiovisuales marcan la agenda de trabajo de gigantes del streaming como Netflix, Prime Video, Disney + o HBO Max. Cada semana se van ampliando los catálogos de las mencionadas plataformas con ficciones de todo tipo. Algunas son más extensas y otras se consumen en poco tiempo, como es el caso de Muertos S.L.

Desde el pasado 31 de julio Netflix ha incluido en su catálogo las dos primeras temporadas de Muertos S.L., una comedia creada por los hermanos Caballero (La que se avecina, Machos Alfa) que gira en torno a una funeraria de carácter familiar. En un primer momento, la serie solo estaba disponible a través de Movistar Plus+, pero ahora ha dado el salto a Netflix adquiriendo una mayor repercusión. De hecho, la ficción ha conseguido colocarse en el top 1 de lo más visto en nuestro país. La tercera temporada desembarca en Netflix el próximo 21 de agosto.

Muertos S.L. centra su argumento en una pequeña funeraria de una familia, los Torregrosa, formada por personajes muy diversos. Las relaciones entre ellos darán mucho juego a lo largo de las diferentes tramas. A la cabeza del reparto se encuentra Carlos Areces, que ya viene de interpretar a varias personalidades en La que se avecina. El resto del reparto lo completan actores y actrices como Salva Reina, Adriana Torrebejano, Diego Martín, Amaia Salamanca, Roque Ruiz, Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerard B. Fillmore, Manolo Cal y Lorea Intxausti.

Tras el fallecimiento de Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, un nuevo universo se abre para los empleados de la empresa. Dámaso Carrillo pretende asumir el mando de la funeraria después de haber sido la mano derecha del director. No obstante, Nieves, la septuagenaria viuda, no se lo pondrá nada fácil a Dámaso, ya que ella decide ponerse al frente del negocio. Para llevar a cabo la gestión de la funeraria se apoyará en las inverosímiles ideas de Chemi, su yerno con formación en marketing.

Las intenciones de Nieves de seguir adelante con el negocio familiar chocan de manera frontal con la opinión de sus hijas, que prefieren cerrar la funeraria y montar un gimnasio.

Por su parte, Dámaso intentará manipular a sus compañeros para que vayan en contra de la nueva dirección de la empresa. Además, la Funeraria Torregrosa tendrá que competir con Transitus, otra empresa del sector que quiere expandir su negocio y liquidar a su principal rival.