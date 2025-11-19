Lolita arremete contra el ex ministro Cristóbal Montoro y le acusa de haberla arruinado

Lolita Flores nunca pasa desapercibida y aún menos en su visita a La revuelta este martes por la noche. La cantante y actriz, que presenta su montaje teatral, Poncia, dijo que Grison está "para entrar a vivir", porque es una persona que desprende humor: sería muy importante siempre tener al lado parejas con mucho sentido del humor, recordó la artista, que está sin relación sentimental en estos momentos, según confesó.

En el lado sexual, en las preguntas inevitables de cada entrevistado en La Revuelta, Lolita comentó a Broncano que está "a cero" aunque de vez en cuando se da algún homenaje por su cuenta. Una situación bien diferente respecto a su anterior visita al programa, cuando era La resistencia.

Donde se puso más seria fue en torno a su patrimonio, denunciando el acoso que sufrió por la admnistración del ministro Cristóbal Montoro, en una época que se está investigando por irregularidades y malversación. “Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro, me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa”, ha lamentado con denuncia Lolita.

La artista explicó que, como muchos otros compañeros, se acogió a una estructura societaria que en su momento era legal y estaba avalada por asesores fiscales, pero que el ministerio de Montoro consideró fraudulenta, en su período entre 2011 y 2018. “Nos hicieron una caza de brujas”, ha señalado la hija mayor de Lola Flores, recordando que Montoro está acorralado por un aluvión de irregularidades fiscales y fue tajante:

“El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Él está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Espero que este señor lo pague de alguna manera”. “No me va a devolver los 2 millones de euros que me quitó, entre mi casa y muchas cosas más. Desde luego, yo no los tengo”, agregó.

Sobre su situación económica ahora, Lolita lo admitió con sinceridad en otro programa, Julia en la onda.

“Vivo de alquiler y vivo de mi trabajo, pero el patrimonio maravilloso que tengo es mi familia y el público que me llena los teatros", agredeció. El plató estalló en aplausos y Broncano, visiblemente impresionado, respaldó su relato recordando que “había muchos asesores que decían que se podía hacer y mucha gente lo hizo”.