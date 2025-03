El PSOE de Tarifa exige al alcalde del PP que reconduzca la crisis del pacto con Nuevos Aires

Tarifa/El PSOE de Tarifa ha reclamado este miércoles al alcalde, José Antonio Santos (PP), que reconduzca la crisis en el seno del pacto de gobierno entre el PP y Nuevos Aires Tarifa (NAT) tras las críticas del teniente de alcalde Jorge Benítez (de NAT) a los funcionarios municipales, a los que atribuyó una parálisis en el Ayuntamiento. Benítez llegó a tildar a una parte de los empleados públicos de “cáncer y responsables de paralizar proyectos importantes para el municipio”, en una información de Europa Sur del pasado 3 de marzo.

Los socialistas culpan al alcalde de la "situación insostenible" del Ayuntamiento de Tarifa. “El alcalde está siendo incapaz de reconducir y solucionar las continuas salidas de tono y desavenencias públicas existentes en el equipo de gobierno de PP y NAT, así como las acusaciones infundadas vertidas por su socio de gobierno al funcionariado. Esta circunstancia está provocando un ambiente laboral enrarecido e inadecuado para el normal funcionamiento de la administración local, que está perjudicando gravemente a los vecinos de Tarifa”, según el PSOE.

El grupo socialista considera que no se puede culpar de la parálisis del Ayuntamiento al funcionariado. "La verdadera razón de dicha situación se debe a la incapacidad e incompetencia del propio equipo de gobierno formado por PP y NAT", según el PSOE.

Los socialistas estiman que un ejemplo de esa "incapacidad y falta de planificación" del equipo de gobierno de PP y NAT se puede comprobar "en la más que probable pérdida de los fondos de Next Generation para la construcción de las 97 viviendas protegidas". "Así quedó demostrado en el pleno ordinario de noviembre de 2024. En dicho pleno, el grupo municipal socialista preguntó por la tramitación del proyecto hasta su ejecución para poder cumplir con los plazos, y quedó acreditado que el equipo de gobierno de PP y NAT no conocían o no habían previsto gran parte de dicha tramitación", según el PSOE.

A este respecto, Jorge Benítez ya defendió en su momento lo apurado de los plazos a la llegada del gobierno de coalición (PP-NAT) para asumir una línea de financiación que llevaba abierta varios años, parte de ellos durante el mandato del Partido Socialista en el Consistorio.