Nuevos Aires, a un paso de romper su pacto de gobierno con el PP en Tarifa

La coalición de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Nuevos Aires de Tarifa (NAT) en el Ayuntamiento de la ciudad está a un paso de romperse cuando ni tan siquiera se ha llegado al ecuador del mandato municipal. Las diferencias entre las dos formaciones políticas en el día a día y en largo plazo son tales que la toma de decisiones importantes en el Consistorio está paralizada, según describen fuentes de NAT consultadas por Europa Sur. “Nuestra línea de trabajo no tiene nada que ver con la del PP”, sentencian. Desde el PP local, por el momento, se guarda silencio.

El pasado 31 enero, el Pleno municipal aprobó de forma inicial el Presupuesto municipal para 2025, con un total 27 millones de euros -algo más de 1 millón con respecto al ejercicio anterior-, gracias a los votos de los populares y NAT, lo que daba una apariencia de normalidad y consenso entre unos y otros. Sin embargo, la crisis viene de lejos y tiene características de mar de fondo.

Unidos por su rechazo a la herencia municipal recibida del PSOE, los dos partidos se propusieron tras las elecciones de 2023 sacar adelante muchos proyectos, especialmente en materia urbanística. En ese ámbito, había que atender las evidentes necesidades de vivienda de los vecinos de Tarifa sin olvidar la demanda turística, elevando unos peldaños el nivel de calidad existente. Dos años después, la sensación de los responsables de NAT es que el tiempo del mandato se agota sin que los planes diseñados vean a la luz, por muy prometedores que sean sobre el papel, y sin poder presentar a los tarifeños una foto distinta a la que dejaron los socialistas.

“Hay que tomar decisiones valientes en el Ayuntamiento para cambiar las cosas y a ellos solo les importa ir a eventos y las fotos”, sostienen las fuentes consultadas en referencia al alcalde, José Santos, y a los concejales del PP con los que NAT forma una coalición imperfecta. El penúltimo episodio de fricción de los socios ha tenido lugar con ocasión de la ausencia del municipio del regidor durante unos días, en los que designó como alcalde accidental a un concejal de su partido en vez de al primer teniente de alcalde, Jorge Benítez, cabeza visible de los independientes.

Moción de censura

Los responsables de NAT consultados se muestran distantes a la hora de valorar la presentación de una posible moción de censura en compañía del PSOE en contra de Santos, si bien no dan un no por respuesta. Los números cuadran, ya que socialistas y populares tienen cada uno siete concejales y los dos de NAT rompen el empate.

“El Ayuntamiento está muy mal”, resume un miembro destacado de NAT, que pone el foco en la falta de personal municipal cualificado para poner en marcha los planes. Un ejemplo está en Urbanismo, área bajo la competencia de Benítez. Cuando los independientes llegaron hace dos años al gobierno municipal, los expedientes se acumulaban en pilas de papeles porque todo dependía prácticamente de un solo funcionario. Hoy se cuenta con una arquitecta y una abogada que trabajan casi a destajo para sacar adelante los proyectos, pero aun así es insuficiente.

“Hay que hacer una valoración de la plantilla municipal, ver qué necesitamos y desplazar a los funcionarios que no funcionan, que son un auténtico cáncer. Hay que buscar a gente competente y que trabaje”, describe el dirigente de NAT sin andarse por las ramas en referencia a un sistema de contratación del personal municipal con visos de nepotismo.

Sin apoyo de terceros

Junto a la falta de viviendas para los tarifeños, hay otros dos problemas de peso para el Ayuntamiento, sin que en el horizonte cercano aparezcan soluciones o voluntad de trabajo en conjunto para afrontarlos: la proliferación del alga invasora, la Rugulopteryx okamurae, y los vertidos fecales a la emblemática playa de Los Lances.

En agosto de 2024, solo en dos semanas del mes de agosto, Tarifa retiró 10.000 toneladas de algas de sus playas para evitar que se viniese abajo por completo la temporada turística. "¿Qué hacemos? gestionar mal la situación porque no tenemos recursos y depositarlas en una zona con la excusa de que se está secando, pero es mentira, están acumulándose. Si las lleváramos a un vertedero, arruinaríamos al Ayuntamiento en dos o tres años, volveríamos a estar en una situación que no quiero ni recordar", se lamentaba Benítez el pasado mes de enero en declaraciones a esta redacción. El coste de los trabajos de retirada ronda el millón de euros. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía, se lamentaba Benítez, "han dejado la pelota en manos de los ayuntamientos en una huida que no es la solución".

El otro gran problema de Tarifa reside en las deficiencias de su red de alcantarillado y de aguas pluviales, cuya inexplicable interconexión provoca vertidos de aguas contaminadas a la playa de Los Lances. Como ocurre cada vez que llueve de forma abundante, quedó a la vista el pasado 28 de febrero, Día de Andalucía, con las precipitaciones caídas en el conjunto del Campo de Gibraltar.

La construcción de un tanque de tormentas, con capacidad para almacenar esas aguas para depurarlas posteriormente, es la solución puesta sobre la mesa. Sin embargo, ni hay presupuesto ni tampoco, a la vista de las tensas relaciones entre los socios del gobierno local, impulso para desarrollar un proyecto de tales dimensiones.