CSIF exige la dimisión de Jorge Benítez "por sus ataques" a los funcionarios municipales de Tarifa

Tarifa/El sector de Administración Local de CSIF Cádiz ha exigido este martes "la inmediata dimisión" del teniente de alcalde de Tarifa Jorge Benítez "por sus constantes ataques al personal funcionario municipal, que los ha llegado a tildar de “cáncer y responsables de paralizar proyectos importantes para el municipio”, sostiene la central sindical en un comunicado que hace referencia a una información de Europa Sur del pasado 3 de marzo.

Para CSIF, "sus acusaciones e insultos, que vienen incluso de antes de conseguir su acta de concejal por el partido Nuevos Aires Tarifa, responden a su animadversión personal contra algunos funcionarios que han denunciado sus irregularidades en la gestión de las áreas que controla".

La Central Sindical recuerda que "el concejal, que dirige las áreas municipales de mayor envergadura (Urbanismo, Vivienda, Seguridad), ha acusado a un sector de los funcionarios, a los que no se identifica, por lo que la ofensa se hace extensiva a todo el colectivo, de ser el problema del Ayuntamiento ya que por su desidia y falta de interés, el Ayuntamiento está en parálisis total e incluso se pierden subvenciones europeas para la construcción de viviendas sociales".

"No hay nada más ruin que el intentar con un tema tan sensible para la población que los ciudadanos crean que el problema de la vivienda en Tarifa es responsabilidad de los funcionarios”, lamenta CSIF, que añade que “en estos casi dos años de Jorge Benítez en el gobierno, es fácil ver cuál ha sido su prioridad y no ha sido precisamente el desarrollo de proyectos para viviendas sociales; basta recordar el convenio con Gran Parcela, y otros desarrollos urbanísticos de dudosa viabilidad en estos momentos, no precisamente en beneficio del ciudadano de Tarifa”.

La central sindical afirma que hay abierta una causa judicial en plena instrucción "por la comisión de una presunta falsedad documental en documento público, en una actuación proveniente de las áreas de responsabilidad del partido Nuevos Aires". CSIF recuerda que la denuncia fue interpuesta precisamente por funcionarios "en el cumplimiento de su deber, funcionarios que ya fueron descalificados por dicho teniente de alcalde, tildándola de “denuncia falsa y venganza”.

Además, CSIF desvela que ha tenido conocimiento "del presunto intento de presionar a personal funcionario del Ayuntamiento para la adopción de actos lesivos para los intereses municipales. Por ello, este sindicato está valorando poner en conocimiento de las autoridades judiciales tales hechos en el momento en que se cuente con las pruebas precisas".

CSIF, que agradece que el alcalde se haya distanciado públicamente de las declaraciones del teniente de alcalde y defendido la labor del funcionariado municipal, le pide que "reflexione sobre la idoneidad para el desempeño del cargo y las delegaciones atribuidas de una persona que más que soluciones sólo crea problemas”.