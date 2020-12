El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger arranca este viernes 4 en el Teatro Alameda

Todo listo para una edición diferente pero con la misma misión: acercar la cultura cinematográfica de África al mundo hispanohablante. El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) arranca este viernes 4 de diciembre su 17 edición perfectamente adaptado a las circunstancias de la pandemia.

Será un festival híbrido con sesiones presenciales en Tarifa y una sala virtual en la plataforma Filmin que estará activa hasta el próximo 13 de diciembre. En Tarifa, la inauguración será este viernes a las 12:00 con un acto conducido por la actriz Susana Córdoba en el Teatro Alameda. No será una gala al uso, pero sí habrá tiempo para la música con la actuación del grupo sevillano-senegalés One pac & Fellows.

A continuación, a las 12:30, será proyectado el filme You will die at 20, estreno de la evocadora ópera prima de Amjad Abu Alala en España, un drama que recuerda a la población de Sudán, y del planeta, que hay un mundo más allá de la aldea. También estará disponible en Filmin.

A partir de las 16:00, en la Iglesia de Santa María, será el turno de las películas Visa, la dictée y Aya de Yopougon. Para completar el programa presencial de la primera jornada.

Las sesiones en Tarifa girarán alrededor de cinco ejes temáticos en las que se proyectarán películas y habrá encuentros con directores e invitados, siempre cuidando de todas las medidas de seguridad previstas para que la cultura sea un espacio protegido. Serán en total 25 películas hasta el martes 8 de diciembre y requieren la compra de entradas para poder controlar el aforo. Tendrán lugar en espacios tarifeños como el Teatro Alameda, la Iglesia de Santa María y el Hotel El Convento entre los días 4 y 8 de diciembre, según este programa.

El programa mirará a Guinea Ecuatorial, hacia los 60 años de independencias africanas, también al racismo en los países occidentales, así como al humor en los cines de África y, de nuevo, a la producción latinoamericana dirigida por afrodescendientes en el ciclo La tercera raíz.

El FCAT 2020 llegará a todos los rincones del mundo gracias a internet con una retransmisión íntegra vía streaming. Algo que la directora del FCAT, Mane Cisneros, considera como positivo en estas circunstancias a las que el festival ha tenido que adaptarse. “Esta es una buena lectura de adonde nos ha llevado una pandemia, y es que el festival llegará a mucha más gente y será conocido por otros públicos que no pudieron disfrutar de las anteriores ediciones en Tarifa y Tánger”, apuntó Cisneros el día de la presentación del programa.

En Marruecos, este año los actos serán todos a través de internet como consecuencia del estado de alarma en el país norteafricano.

Cine en casa

La plataforma Filmin acogerá las secciones oficiales del FCAT Hipermetropía y En Breve, del 4 al 13 de diciembre, que constará de largometrajes, documentales y cortometrajes de donde saldrán los filmes premiados en esta edición especial del Festival de Cine Africano.

No es necesario ser suscriptor de Filmin. Los suscriptores podrán ver todas las películas del FCAT 2020 sin coste adicional, pero si el usuario lo desea y no es abonado, puede comprar el acceso a cada película por 3,95 euros. También hay disponibles bonos de descuento.

Afrotopía

El FCAT acogerá en el Castillo de Guzmán el Bueno de Tarifa una exposición colectiva realizada gracias a la colaboración de Casa África y de Acerca. Se trata de Afrotopía, un programa de capacitación para el desarrollo en el sector cultural de la Cooperación Española creado en el año 2005 para implementar la primera línea de la Estrategia de Cultura y Desarrollo: la formación de capital humano en el ámbito de la Cultura.

La muestra consiste en una selección de los trabajos realizados por 35 jóvenes fotógrafos africanos durante tres talleres Acerca consecutivos, diseñados e impartidos por Héctor Mediavilla en: Dakar (Senegal), Niamey (Níger) y Bamako (Mali) en noviembre de 2017.

A su vez, el cartel de este año es obra del diseñador y arquitecto marroquí Omar Kdouri, perteneciente a su serie Moroccan Minimalism. Rinde un homenaje a las fuentes marroquíes, en concreto a las fuentes históricas de la ciudad de Fez, y al zellige, su tradicional decoración coloreada de mosaicos geométricos. Un cartel que está inundado por el azul que ha fascinado a tantos pintores a lo largo del tiempo simbolizando el color del Mediterráneo y el Atlántico que se funden en el Estrecho, la callejuela de agua que une los dos continentes y que hace transfronterizo a este festival.