“Mi reinado se lo dedico a mi tía Verónica y a mis abuelos”

Rocío Sanz Núñez es la nueva Reina de La Línea de la Concepción. A sus 8 años Rocío ha sido elegida al azar entre, primero, las 22 candidatas de la caseta municipal, y más tarde las 15 damas de la feria, que optaban este año a la corona. La pequeña reina estudia en el CEIP Pablo Picasso en el tercer curso de primaria, junto a su hermano mellizo Francisco. En su tiempo libre le gusta pasear por su pueblo junto a su familia, especialmente con sus abuelos.

Su familia ha tenido mucho que ver en que Rocío haya sido la elegida, ya que la artífice de todo fue su tía Verónica, quien sin saber nadie nada apunto a la pequeña en la caseta municipal. Este año en La Línea, el Ayuntamiento ha dejado abierta la candidatura a todas las niñas de entre 8 y 10 años que quisieran presentarse a través de la caseta municipal. En este caso, 22 niñas se presentaron solamente por la caseta del ayuntamiento. De esas 22, un sorteo decide quien será la representante de esa caseta, y la elegida para esa labor fue Rocío.

Luego, tras haberse formado la corte infantil, se realizó el sorteo para conocer a la primera Dama, que sería Lucía Chippirraz, la segunda dama, Olaya Gíl y por último la reina. Rocío fue la última niña en coger el sobre, la emoción estaba en el ambiente y en cuanto se dio cuenta, la emoción la desbordó transformándose en lágrimas de felicidad, tanto en la pequeña como en su familia, quien la acompañaba.

El viernes es la coronación, y Rocío no puede estar más ilusionada, tanto que no para de ensayar un discurso del que no quiere hablar para que sea sorpresa. Lo que si nos ha adelantado la pequeña reina es que su reinado se lo va a dedicar a su tía Verónica y a sus abuelos, y desea a todos sus paisanos que tengan muy buena feria y que se lo pasen muy bien, además de darle las gracias por todo el apoyo y el cariño.