"Es inevitable un nuevo confinamiento"

El ex director de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, afirmó que, si se mantienen las cifras actuales de la pandemia en España y no se logra que desciendan, "es inevitable, dentro de una o dos semanas, al ver que esto no está funcionando, ir a un confinamiento domiciliario".

En declaraciones a Catalunya Radio, el también ex asesor de Barack Obama y ex consejero vasco de Sanidad aseveró que, "si consiguiéramos bajar los números y rastreáramos mejor, se podría convivir con el virus, pero esto no está funcionando y por tanto es necesario pasar al siguiente nivel". Este experto en salud pública opinó que este segundo confinamiento domiciliario sería más corto, pues "estamos hablando de un mes", como el que se han planteado o se plantean ya otros países europeos, y permitiendo a los niños acudir al colegio, a diferencia del que se vivió en marzo y abril. También, a diferencia de esos meses, sería importante "no razonar como entonces" y "asegurar que, mientras estamos confinados, se van montando todos los sistemas de rastreo y de seguimiento", para que, cuando bajen las cifras, "la infraestructura de control de los brotes no se nos vaya otra vez de las manos".

Pronosticó que próximamente "quizás" se vuelvan a ver "los hospitales abrumados con pacientes" y, dando por supuesto que el comportamiento ciudadano irresponsable "no va a cambiar", opinó que "el confinamiento nacional va a ser la mejor medida". Bengoa dijo que la segunda ola del Covid era previsible y que, si bien la primera fue "una tormenta perfecta", al ser impredecible, "uno no puede dejarse pillar por la segunda oleada de la forma como nos hemos dejado pillar en Europa".

El balance mostró que los contagios siguen avanzando en casi todas las comunidades. La evolución de la pandemia elevó el nivel de alerta en Asturias, que adoptará de manera inmediata nuevas medidas, en tanto que Castilla y León lo hará "en breve" si no logra bajar la curva. En Cataluña se contabilizaron 4.095 nuevos casos y 50 fallecimientos más que el viernes, mientras Madrid informó de 701 nuevos positivos, lo que supone un significativo descenso del 71% con respecto a la jornada previa.