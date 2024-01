Crimen de Salvi: encuentran el arma del asesinato en casa del amigo del empresario gaditano

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer, 9 de enero, por la tarde a un hombre que podría tener relación con el crimen de Salvi, el empresario gaditano de 33 años al que asesinaron el 2 de enero mientras se encontraba en el interior de su domicilio.

Desde que tuvo lugar el suceso agentes y cuerpos de seguridad se pusieron a trabajar en la investigación del caso para conocer quién había sido el autor del crimen y cuál era el móvil del mismo.

A pesar de que han estado trabajando con varias hipótesis la que cogía más fuerza ponía el foco sobre otro hombre, como principal sospechoso, ya que unos días antes, el 30 de diciembre, Salva había tenido una discusión con él que, supuestamente, se había saldado con un abrazo. Sin embargo algunos testigos que presenciaron la pelea, presuntamente con un amigo de la víctima, aseguran que la otra persona amenazó de muerte al joven ejecutado. “Tuvieron una discusión bastante fuerte”, aseguran fuentes cercanas al caso recogidas por El País.

Por este motivo agentes de la Comandancia de Algeciras han estado siguiendo muy de cerca los pasos de este individuo hasta que, finalmente, en la tarde de ayer se procedió a su detención. El arresto no se ha producido antes porque, según ha podido transmitir el instituto armado, no se tenían aun indicios suficientes contra él. De momento no ha trascendido más información acerca del principal sospechoso.

La detención

La investigación policial desarrollada desde entonces ha servido para recabar pruebas de su incriminación, por lo que ya ha sido puesto a disposición judicial. El arresto se produjo tras varios registros en diferentes domicilios que los agentes llevaron a cabo para dar con el arma del crimen.

A Salva lo ejecutaron sin posibilidad de defenderse dándole dos disparos (uno en la cabeza y otro en el estómago) que salieron de una escopeta desde la ventana de la vivienda, un bajo que da a la calle. La víctima se encontraba en ese momento de espaldas a dicha ventana, sentado en el sofá mientras veía la televisión.

Durante la mañana de hoy, 10 de enero, la Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del arma de fuego con la que el hombre habría ejecutado a la víctima.

Los investigadores intentan ahora determinar el motivo que originó la discusión y la posterior revancha del sospechoso. Aunque en un primer momento se barajó que el crimen se debiera a un ajuste de cuentas, los agentes barajan más la posibilidad de que el origen del fatal desencuentro esté relacionado con relaciones personales entre ellos.

Salvi era conocido en San Roque y la zona del Campo de Gibraltar por su faceta como empresario de la noche, ya que regentaba dos locales de ocio nocturno en la comarca. Tenía antecedentes vinculados al narcotráfico pero de hace 10 años, algo que su familia ha asegurado que ya no tenía relación ninguna con él y su actividad profesional.