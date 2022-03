Borriquita: 75 años con la ilusión de un niño

La mayor ilusión que siente el cofrade cada año, al renovar primavera y Cuaresma, es mirar la Semana Santa con los ojos de un niño. Reencontrase con sus recuerdos más especiales e íntimos y disfrutar, otra vez más y rodeado de compañeros y seres queridos, de esos momentos únicos de la niñez que brinda un día marcado en el calendario como es el Domingo de Ramos. La bendición que tiene la Hermandad de la Borriquita es que lleva más de 75 años disfrutando y viviendo el mundo cofrade con la ilusión y la mirada que tienen los niños.

La corporación del Domingo de Ramos está de celebración y enhorabuena al cumplir el 75 aniversario de su erección canónica aunque como ya se pudo argumentar durante el acto de entrega de La Palma Cofrade 2022, “tenemos algunos años más”, explicó sonriente su Hermana Mayor, Mayte Jurado. “Con nuestros estatutos y reglas sí cumplimos 75 años, cuando la sede de la hermandad estaba en el antiguo Colegio San Ramón. Pero sí es cierto, incluso hay testigos que participaron y lo vivieron en primera persona, que de una manera más informal, desde el año 1940, había un movimiento y salía la Borriquita desde La Palma, con un cortejo formado principalmente por niños”, detalló la Hermana Mayor, una reconocida cofrade y que porta con un orgullo uno de los apellidos más ilustres y con historia de la Semana Santa de Algeciras; siendo aún más especial en el entorno salesiano y ‘borriquitero’.

“Ha sido uno de los mejores días de mi vida como cofrade y uno de los más especiales para la hermandad”, subrayó Mayte Jurado sobre el acto de entrega de La Palma Cofrade el pasado 21 de febrero. “Se dieron unas circunstancias muy entrañables, un reencuentro con personas vinculadas y unidas a la Borriquita durante diferentes generaciones: antiguos hermanos mayores, antiguos miembros de junta, personas que actualmente están muy ligadas a la cofradía y gente joven, si algo caracteriza a nuestra hermandad es la vinculación salesiana y ese espíritu que transmitimos a los jóvenes”, comentó. “Quise recogerlo junto a personas que han sido y son muy importantes para esta hermandad [Pepe Manzanares, Pablo Quijano, Juan Jesús Gálvez y Manuel Redondo], y más especial aún fue recibirlo de manos de Nicolás Arjona [miembro de la permanente del Consejo Local que hizo el acto de entrega]. Él es nuestro Fiscal de Cruz de Guía, el primer nazareno que pone en la calle la hermandad y la ciudad cada Domingo de Ramos; además de una persona vinculada a la hermandad y al entorno salesiano desde niño. Recibirlo de sus manos fue muy bonito, como cerrar un círculo emocionalmente perfecto”, descubrió Jurado.

Y es que algo que se palpa nada más entrar en el salesiano Patio de los Naranjos o su casa de hermandad, es la intensidad e ilusión que hay en la corporación por revivir de nuevo todas esas emociones que traslada la Semana Santa. Una en la que habrá estrenos muy destacadas en la cofradía del Domingo de Ramos pero que se entrelaza a la perfección con el tremendo crecimiento que está teniendo la corporación en todos los sentidos, especialmente en el humano.

“Borriquita significa puertas abiertas, alegría, movimiento y ayudar a los demás, esa forma de ver la vida tan salesiana y que forma parte de una manera innata en la personalidad de la cofradía. Hemos tenido una experiencia muy enriquecedora gracias a la pandemia, no todo ha sido para olvidar. Hemos podido ayudar y aportar muchas cosas”, aseveró su Hermana Mayor. “Gracias a ello, tomamos conciencia que la Cáritas Parroquial venía siendo asistida por personas muy mayores y de alto riesgo en referencia al Covid. En los momentos más duros de la pandemia la hermandad quiso dar un paso al frente y tomar las riendas de esa tarea tan importante y necesaria en momentos críticos; algo que nos ayudó mucho y gracias a ello, a día de hoy, nuestra Vocalía de Caridad ya forma parte de ese entramado de colaboración con Cáritas”, refrendó Jurado respecto a la importante labor de las hermandades a nivel solidario. “Creo que hemos multiplicado por cuatro nuestras ayudas sociales desde la pandemia”, matizó.

Y la realidad es que la hermandad crece en todos los aspectos y también a nivel material y patrimonial, la de 2022 será una Semana Santa de grandes estrenos para la entidad del Domingo de Ramos. “Evidentemente, la pandemia puso un freno importante a nuestros proyectos aunque nos gusta llamarlos: ilusiones. Pero poco a poco, pasito a pasito, hemos podido retomar el ritmo y llevar a cabo varias acciones en las que estaba trabajando la Junta de Gobierno. Aunque debo reconocer que estos estrenos y novedades vienen de la mano del trabajo y ayuda de numerosos devotos, no todos miembros de la hermandad, y grupos de personas (Grupo Joven, costaleros, bordadoras, etc.); que aportan y donan recursos para sufragar estos importantes proyectos”, aclaró la regidora.

La Virgen de la Alegría estrenará el próximo 10 de abril casi por completo su Paso de Palio, con un nueva mesa de parihuela, además de unos fabulosos respiraderos propios, una demanda que ya llevaba años tratando de llevar a cabo la cofradía. “Es un paso al frente muy importante. Estrenaremos el nuevo paso de la Virgen, con sus magníficos respiraderos, además, gracias a donaciones, de una manto para la Virgen de la Alegría y la adaptación de nuevos faldones, bambalinas y resto del palio. Sin duda, un trabajo encomiable y sobre el que estoy obligada a agradecer por la labor, esfuerzo y colaboración de todas las personas implicadas”, afirmó. “Destacar también la fidelidad absoluta del grupo de bordado, una auténtica joya para la hermandad, y por supuesto la labor de Antonia Galán que esta confeccionando para su estreno la ropa de los acólitos tanto del Paso de Jesús del Amor, como de la Virgen de la Alegría”, matizó. Resaltar que este año los hebreos portarán un paño rojo y las chicas un lazo, también rojo, en el que aparece bordado “Amor” y “Alegría”.

Imposible, al mismo tiempo, no destacar aspectos tan importantes en la vida diaria de la cofradía que merecen ser señalados. Por un lado, la iniciativa “Dona tu ropa”, con el objetivo de recabar aquellas túnicas y hábitos de personas que ya no la necesitan o han dejado de utilizarlas y que podrían ayudar a participar en el desfile a personas que no puedan permitirse en estos momentos adquirir una propia. Así como reconocer la labor casi profesional, digna de mención y referencia en la ciudad, del cuidado y uso de las Redes Sociales y canales de comunicación digital que tiene la Hermandad de Borriquita. “Estamos muy orgullosos, nos propuso la idea un chico del grupo joven y se ha convertido ya en un canal imprescindible de comunicación con los hermanos; han llegado a contactar y preguntar cuestiones relacionadas con la cofradía más de 20 hermanos al día a través de estos canales. Esto nos permite estar más cerca de los hermanos y a ellos más informados”, aseveró Jurado.

El reloj ya tiene en marcha la cuenta atrás para un nuevo Domingo de Ramos. Algo que pone en total ebullición a cualquier cofradía y especialmente a Borriquita con un calendario de actos previos más que ajetreado. “El próximo 25 de marzo hemos invitado a los hermanos a que vengan a merendar y compartir un rato de convivencia por el 75 aniversario, incluso soplaremos las velas”, comentó entre risas la hermana mayor. “Y desde ahí ya todo se dispara, especialmente al alcanzar el Viernes de Dolores, un día muy especial para nosotros. Hacemos mayordomía con niños del colegio durante toda la mañana e incluso participan en la donación de flores para los pasos. Por la tarde, igual con los chicos de catequesis y luego la convivencia y oración con los hermanos a la medianoche; es un día increíble para la hermandad”, trasladó la regidora.

"El sábado, la recogida de palmas y el acto de la Primera Levantá nos tiene completamente inmersos y es la preparación perfecta para vivir un nuevo Domingo de Ramos que esperamos este año por fin sea”, sentenció. “Me gustaría puntualizar que este año, justo después de la Carrera Oficial, la hermandad tendrá un tramo en silencio, entre Santísimo y Rocha, pensado para niños con el Síndrome de Asperger y similares, con el objetivo de evitar los habituales tambores y cornetas y que puedan disfrutar del cortejo tranquilamente”, añadió.

Y es que decir Borriquita señala muchas cosas. En Algeciras, especialmente, significa vivir y disfrutar de la Semana Santa con los ojos de un niño, desde hace más de 75 años.