Los huecos del río de la Miel y un algecireño muerto en Cuba

Y remitido el expediente a la superioridad, como así quedó reflejado en el anterior capítulo, la administrativa respuesta fue: "Ha sido devuelto con la orden siguiente. Orden […] Resultando el expediente instruido por ese Ayuntamiento á instancia de D. Pedro Macías Delgado […] de conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento y asociados de Algeciras de fecha 5 de junio de 1866, se acordó aprobar el respectivo expediente declarado á favor de Dn Pedro Macías Delgado, la propiedad de dos hectáreas, 253 áreas y 850 centiáreas de tierra poblada de arboleda frutal en el Camino del Arca, dehesa de la Algamasilla de los propios y término de Algeciras, lindero este predio que forma un huerto en terrenos de la mencionada dehesa por todos cuatro vientos, sin perjuicio de tercero ni del arbolado y servidumbre pública con arreglo á la ley de 6 de Mayo de 1855, imponiéndosele un canon anual de tres escudos doscientos cincuenta milésimas á favor de dicha Ciudad".

"En su cumplimiento -prosigue la superior respuesta- y en nombre de esta ciudad de Algeciras, confirmo al D. Pedro Macías Delgado en la propiedad de la citada finca con las Cargas que éste reconoce de un Canon de Tres escudos, Doscientas Cincuenta milésimas que se obliga á pagar todos los años el día quince de Agosto en la Depositaría de la Municipalidad, y con las condiciones siguientes: 1ª Que las tierras labrantías se han de conservar en estado de cultivo, dándose las labores y siembras correspondientes con arreglo á las costumbres del país, y de no verificarlo por malicia o negligencia, podrá el Ayuntamiento obligarlo á ello. 2ª Que si transcurriesen tres años sin satisfacer la pensión ó canon estipulado, caerá la finca en Comiso. 3º Que la redención de ésta enfiteusis se verificará entregando [...] el Capital referido, siendo por tanto Ciento sesenta y cinco escudos, quinientas milésimas, conforme á la ley general de desamortización ó á las que se promulguen sobre este particular. 4ª Que si el dominio útil se dividiese entre dos ó más enfiteuta podrá el Ayuntamiento ó quién su derecho representa, exigir de cualquiera de ellos solidariamente, el pago de la pensión y el cumplimiento de las demás condiciones estipuladas, á no ser que la división se realice con su expreso Consentimiento. El D.- Pedro Macías Delgado […] reconoce la Carga del Censo y se obliga á cumplir el contrato constituyendo en seguridad del pago hipoteca expresa sobre las tierras referidas, que no podrá enajenar, ni gravar sin la expresada Carga […] En Algeciras á Once de Abril de mil ochocientos Setenta.= Fdo. M. Juliá. Pedro Macías. José Sánchez García. Juan de Arcos".

Igual acuerdo recayó: "En el expediente promovido por la Dña. Juana Fernández López, sobre legitimación de 482 áreas y 967 centiáreas en el partido de San Bernabé de los propios y término de Algeciras. Dn Domingo Trola Lagar por una hectárea, 78 áreas, 89 centiáreas en el sitio denominado Majadal Alto con el canon anual de tres escudos doscientas veinticinco milésimas. Dn Agustín Bálsamo Cabrera por dos hectáreas, 417 áreas y 339 centiáreas de tierra situadas en el partido del Algarrobo, con el canon anual de 2 escudos, 625 milésimas. Dña. María Calvente y Roldán por una hectárea, 61 áreas, 90 centiáreas de tierras en huecos del río de la Miel, dehesa de las Corzas de los propios y término de Algeciras, con el canon anual de 1 escudo 620 milésimas. Dn Agustín Ballesteros Ortega por una hectárea, 28 áreas, 79 centiáreas de tierra pobladas de arbolado frutal en el sitio que nombran Laguna del Barranco, partido de Majadal Alto, con el canon anual de 1 escudo á favor del caudal de propios de dicha Ciudad". En dinerario contexto, una buena noticia llega desde la capital de la provincia para los más necesitados de nuestra ciudad: "Respecto a la subasta de billetes del Banco de Cádiz, y visto el resultado del expediente […] en junto 20.562,200 escudos.- Esta cantidad efectiva se distribuirá en justa proporción al capital nominal de billetes porque figura cada partícipe en esta forma […] Hijuela de Algeciras, 800 escudos".

Con respecto a la actualidad de Ultramar desde el ministerio del ramo se anuncia para general 'alegría' de los soldados que regresan del infierno de la guerra estando entre ellos los pocos algecireños que no pudieron ser salvados de las quintas con el municipal presupuesto, lo que sigue: "El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán general de Castilla la Nueva lo siguiente: Habiendo llegado a la Península en expectación de retiro por inútil á consecuencias de las heridas recibidas en campaña el soldado licenciado del batallón de Cazadores de Bailén, número 1 del 1º Ejército de la Isla de Cuba, Victorio Fernández Pérez; el Regente del Reino se ha servido resolver que interín se resuelve la propuesta para alcanzar dicho retiro […] disponga sea agregado este individuo á uno de los cuerpos de la guarnición de este Distrito para que se le reclamen y abonen las raciones de pan que le correspondan desde 1º de Enero último […] y quede vigente y aplicada a todos los individuos y clase de tropa del Ejército de Cuba que con motivo de la actual campaña arriben á la Península en igual situación, á fin de que no carezcan de medios de subsistencia mientras se procede á su clasificación y obtienen el retiro definitivo. El Subsecretario José S. Bregua. Si triste era la realidad para los soldados que volvían, más trágica era para los familiares de los que en Ultramar quedaron para siempre; como tristemente le aconteció al algecireño padre: José Sarmiento González, jornalero de 62 años y de este domicilio, expresa que su hijo José Sarmiento Bautista de 20 años de edad falleció el día 17 de Agosto, y teniendo derecho como soldado que fue del Regimiento de Cantabria al premio de enganche, dá poder especial á Don Nuncio Zurraga, Cura Párroco del Supremo Consejo de Guerra y Marina, para que cobre de las Cajas de las Juntas de Redención y Enganche ó de las del Cuerpo á que pertenecía su hijo cuántos alcances y demás que puedan pertenecerle".

Y mientras los soldados regresados -o no en el peor de los casos- están ellos o sus familiares obligados a comenzar el tan triste expediente, en Algeciras ocurren otros hechos como el que sigue: "Cristóbal Sánchez García, viudo y del campo, propietario de una suerte de tierra en la Dehesa de Las Abiertas, lindado por poniente con arroyo del Botijo; sur con el mar; levante con propiedad de Dolores Fernández de Juliá y norte con tierras de Ildefónso Señor […] Adquirió el citado terreno por compra que hizo en 1860 a Rufina Cidrón; estando gravada con un censo o canon a favor de esta Ciudad de 2 escudos que se pagan en Santa María de la Palma en Agosto […] y vende a José Méndez Barrera, viudo y propietario en la cantidad de 250 escudos". También y dentro de un privado ámbito y al cumplirse varios meses del óbito del importante propietario Bartolomé España y Pardo, acontecido en octubre del año anterior (1869) se procedió a abrir su testamento, resultando: A su hermana Antonia con Mil escudos en dinero efectivo y las cómoda que le asiste en su alcoba con una Dolorosa, un Crucifijo y una efigie de la Magdalena, mandando expresamente que la Dolorosa con sus ropas y adornos no se venda jamás, pues ha de perpetuarse en su familia. A su sobrino -prosigue el texto- José Rodríguez España, lega la casa que compró a Manuel Vázquez, cita en calle Montereros […] A su otro sobrino Ricardo Rodríguez España la casa que posee en calle Larga y el crédito que le adeudan los hermanos Juan y Manuel Sánchez Solio. A Antonio Lagranja, hijo de su difunta mujer Antonia, la casa que posee en la calle Alta de esta Ciudad, esquina a calle de San Juan. Las otras tres casas de la calle Larga las lega a su sobrino Antonio Rodríguez España, otra a su sobrina Isabel Rodríguez España y otra a su criada María de Mesa […] Queriendo demostrar a mi ahijada Mercedes Gamba y Orozco, soltera de 16 años e hija de Manuel, el cariño que le profeso le lego la compra de una casa cuyo valor esté entre 4 á 6.000 reales". La agraciada sirvienta cuyo nombre completo era María de Mesa Torrecilla, contaba con 40 años, siendo su estado soltera; la casa que le 'tocó en suerte' se encontraba en el número 4 de la citada calle Larga -futura Cristóbal Colón-, teniendo como vecinas a las hermanas Mercedes y Josefa Santos Izquierdo.

Al mismo tiempo que la humilde trabajadora se hizo con la llave de la vivienda que le había correspondido tras su buen hacer en tan prestigiosa casa algecireña, en otro orden de asuntos, y en aquella violenta primavera del 70, también acontecieron otros hechos de carácter general como el siguiente: "Rematado por D. Ramón García vecino de Algeciras en la cantidad de quinientos treinta y seis escudos el servicio del ramo de fontanería de dicha Ciudad en el año de 1870 á 71 […] se acordó aprobar el acto de remate por haberse llevado á cabo con las formalidades que previenen las disposiciones vigentes y que se remiten las actuaciones al Alcalde 1º para que cuide del cumplimiento de las condiciones del contrato. En el mismo contexto aprobatorio de expedientes y en el consistorio de la calle del Convento, se recibió el siguiente oficio: Examinado el expediente relativo á la subasta del servicio de alumbrado público en la Ciudad de Algeciras durante el próximo año económico […] se acordó aprobar el acta de remate que aparece celebrado á favor de D. Francisco Fuillerat en la cantidad de tres mil treinta y dos escudos cien milésimas, devolviéndose las actuaciones al Alcalde 1º para que cuide del cumplimiento de las condiciones del contrato. Y por último y dentro de la misma valija: Quedó igualmente aprobado el acto de remate del servicio de limpieza pública en la Ciudad de Algeciras durante el próximo año económico que ha recaído á favor de D. Antonio Medina en la cantidad de quinientos escudos".

Y siguiendo en el administrativo mundo de los expedientes, otro tema aún pendiente de resolución es el de las insurrecciones de altos mandos en el Ejército, lo cual motivó que: "El Presidente del Consejo Supremo de la Guerra […] con orden de 5 de Setiembre último (1869) se remitió comunicación del Capitán general de Castilla la Nueva, en la que manifiesta que en los casos que hasta ahora hubieran ocurrido en que los Jueces ordinarios se le habían dirigido pidiendo la encarcelación de algunos Jefes y Oficiales, había dispuesto pasasen á las prisiones militares á su disposición tanto para evitar gastos que pudieran ocasionarles en la cárcel pública, cuanto no se encuentren confundidos con los demás presos […] lo encargados de las prisiones militares obedecerán autos y providencias en que se acuerde la prisión de un reo militar […] y han de obtener la confirmación de la autoridad de que inmediatamente dependa el individuo […] en cuanto á la de tropa, si la pena es leve podrán sufrir prisión en los cuarteles; pero si es grave deberán pasar á las cárceles públicas puesto que no podrían continuar en el Cuerpo al que pertenecías, conforme a la Real orden de 10 de Enero de 1864 […] Madrid 22 de Marzo de 1870. Prim. Compleja situación que bien pudiera definirse con la siguiente frase que, años más tarde, emplearía Emilio Castelar en su novela El suspiro del Moro (1885), al expresar:-¡Cuántas ambiciones se desencadenan abajo cuando los de arriba aflojan!".