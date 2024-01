La reorganización en la posguerra civil (XXIV)

En algunos aspectos no se ha relatado con el detenimiento debido, el rigor preciso y la pausa necesaria, cómo se llevó a efecto la integración, en sus primeros momentos ni en los meses siguientes, del Cuerpo de Carabineros en el de la Guardia Civil.

Y en parte de esta historia vamos a centrarnos, no sólo como provincia sino como comarca. Los meses de todo el año 1940, recorriendo las diferentes hojas de servicio de los más variados miembros de ambos Cuerpos en la provincia de Cádiz en general, y en el Campo de Gibraltar en particular, no nos dan lamentablemente toda la información que sería de esperar.

Conocemos que de las veinte Comandancias de Carabineros que existían en el ámbito nacional, cuando se publicó la ley de 15 de marzo de 1940, diecinueve terminaron desapareciendo. La única que quedó, y se mantiene todavía, a pesar de los intentos que ha habido en ocasiones puntuales para que desapareciese, es la llamada Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras.

Primero fue Comandancia de Carabineros de Algeciras desde 1878 hasta 1940 y nació de la Comandancia de Carabineros de Cádiz que tiene sus orígenes en 1829. Tras segregarse de la misma en las condiciones que se hizo y que han quedado perfectamente detalladas en artículos anteriores que fueron debidamente publicados para que se conociera la verdad.

A partir de la publicación de dicha ley en el Boletín Oficial del Estado hasta la publicación de la Instrucción General núm. 3, de 20 de febrero de 1941, de la Dirección General de la Guardia Civil en su boletín oficial interno, hay un breve pero muy intenso recorrido que es necesario recordar. A partir de ese año, por supuesto, hay también una interesante historia que relatar y que gracias, como siempre, a Europa Sur, relataremos.

A partir de marzo de 1940 aquellos carabineros se transformaron en guardias civiles, uniéndose por lo tanto a los que entonces ya lo eran. Aunque fue una decisión muy dura, dadas las circunstancias en que se produjo, hay que decir que fue entendible, visto lo visto, que ni el Cuerpo de Carabineros ni el de la Guardia Civil admitiesen a nuevos miembros desde 1936. En la zona republicana ocurrió lo que ocurrió y analizados los errores que entonces se cometieron, hubo cosas que hay que reconocer que no se hicieron bien.

Como es sabido, en dicha ley se dispuso la supresión de la Inspección General de Carabineros. Se decidió la agrupación de sus cometidos y funciones en una sola sección de la Dirección General de la Guardia Civil, así como que el personal del Cuerpo de Carabineros fuese adscrito, con arreglo a sus aptitudes y condiciones, a las diferentes unidades y servicios privativos del Cuerpo de la Guardia Civil.

Ello obligó a la mayor y más profunda e importante reorganización de su historia. Se procedió a asumir e integrar de la forma más eficaz y eficiente posibles, tanto los efectivos y medios como las funciones propias hasta entonces del Cuerpo de Carabineros, principalmente de resguardo fiscal del Estado y persecución del contrabando. Sobre todo, en casos como los del Campo de Gibraltar, en puertos y costas, así como de fronteras.

En consecuencia, se procedió por Orden del Ministerio del Ejército, de 22 de agosto de 1940, a reorganizar su despliegue territorial, a nivel nacional. Hasta esa fecha había estado articulado en cincuenta y siete Comandancias del Cuerpo de la Guardia Civil más otras veinte procedentes del antiguo Cuerpo de Carabineros.

La nueva reorganización se estructuró inicialmente en un Tercio Móvil con cuatro Comandancias; once Tercios de Fronteras y Costas con veinticuatro Comandancias; así como veinte Tercios Rurales y dos Tercios Mixtos, con cincuenta Comandancias.

Ello motivó que en la provincia de Cádiz, en donde había una Comandancia de la Guardia Civil y dos de Carabineros hasta la entrada en vigor de la mentada ley de 15 de marzo de 1940, se dispusiera, conforme la citada orden ministerial del Ejército de Tierra, y mediante la mentada Instrucción General núm. 3, de 20 de febrero de 1941, dimanante de la Sección 1ª de Estado Mayor de la Dirección General del Cuerpo, la creación de dos cabeceras de Tercio y tres Comandancias de la Guardia Civil. Todas sus jefaturas se ubicaron en la capital gaditana salvo la de una de las Comandancias que lo hizo en la ciudad de Algeciras. Las tres Comandancias, a diferencia de las dos actuales, mantuvieron entonces las mismas sedes que tenían.

Uno de los Tercios constituidos fue el 16º Tercio Rural, integrado por la 116ª Comandancia Rural de Málaga y la 216ª Comandancia Rural de Cádiz. Prácticamente se trataba del antiguo 16º Tercio y las antiguas Comandancias de la Guardia Civil de Málaga y Cádiz que habían existido hasta 1940, si bien en esta ocasión la cabecera se fijaba en la capital gaditana y no en la malagueña.

A este respecto hay que significar que esto último ya se había materializado realmente con anterioridad. Pues al ascender el 18 de octubre de 1939 el teniente coronel primer jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Vicente González García, al empleo de coronel, y ser destinado oficialmente el día 31 de mismo mes, al mando del entonces 16º Tercio, que ya venía mandando accidentalmente desde casi ocho meses antes, se confirmó su residencia en la capital gaditana.

El otro Tercio que se creó, con cabecera igualmente en la ciudad de Cádiz, fue el 34º de Costas, compuesto a su vez por las 134ª, 234ª y 334ª Comandancias de Costas de Algeciras, Cádiz y Huelva, respectivamente. Las dos primeras se trataban, prácticamente, de las antiguas 10ª y 11ª Comandancias de Carabineros de Algeciras y Cádiz.

Hay que precisar, que estas dos comandancias gaditanas habían tomado previamente la denominación temporal, desde la entrada en vigor de la mentada ley de 15 de marzo de 1940, hasta la de la mentada Instrucción General núm. 3, de 20 de febrero de 1941, de las 66ª y 67ª Comandancias Administrativas de la Guardia Civil, de Algeciras y de Cádiz respectivamente. La tercera comandancia que se citaba, comprendía la parte onubense de la también ya desaparecida 68ª Comandancia Administrativa de Huelva-Sevilla. Todo ello de conformidad con la ley de 4 de junio de 1940, sobre concesión de créditos para el Ministerio de la Gobernación, y que por supuesto afectaba también a las comandancias citadas.

Hay que precisar que durante ese periodo de tiempo, la bandera nacional que había sido entregada el 8 de diciembre de 1935 a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz por la Diputación Provincial de Cádiz, ante el monumento a la Constitución de 1812 ubicado en la capitalina Plaza de España, se siguió custodiando y ostentando en la 216ª Comandancia Rural. No fue necesario efectuar modificación alguna ya que el numeral del Tercio continuó siendo el mismo.

Por supuesto, lo que sí que se había cambiado durante la guerra civil había sido la corona mural, la tela morada de la franja inferior y se habían hecho bordar los diversos elementos del nuevo escudo.

(Continuará)