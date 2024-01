El campo de golf municipal San Roque Club II tendrá un nuevo diseño y un hotel de cuatro estrellas

La empresa Berwik Real Estate invertirá unos 100 millones de euros en el campo de golf municipal San Roque Club II, también conocido como The New Course, tras ganar la licitación pública para su explotación, ha anunciado este miércoles el Ayuntamiento.

Según comunicaron los responsables de la empresa al alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, en una reunión a la que también asistió la secretaria general, Ana Núñez, los adjudicatarios se han marcado varios objetivos: “el de invertir en la mejora sustancial del campo de golf, de 60 hectáreas, con un nuevo diseño y la construcción de una casa club, una calle de prácticas y de otras obligaciones que tiene el pliego”, ha explicado el regidor.

Ruiz Boix ha añadido que la empresa quiere, “y ahí es donde irá la mayor parte de la inversión, la construcción de un hotel con una capacidad mínima de 100 habitaciones y con una idea de que, al menos, pueda contar con cuatro estrellas, aunque la sociedad Berwik Real Estate está trabajando en un proyecto de cinco estrellas”.

El alcalde ha calificado de muy importante “la inversión millonaria en el municipio de San Roque y espero que el traspaso de la gestión del campo de golf se pueda desarrollar durante este primer semestre del año 2024”.

El primer edil ha aclarado que “el inicio de las nuevas inversiones va a depender mucho de la sequía y de que se pueda asegurar que exista agua suficiente para desarrollar las distintas inversiones previstas”.

En el pleno ordinario del mes de abril se aprobó la renuncia del anterior concesionario Asahi Kanko SA, a pesar de que le quedaban 30 años de vigencia. La causa alegada para esta renuncia era la falta de recursos económicos para poder hacer frente a las obligaciones recogidas en el pliego de concesión debido a la congelación de fondos rusos en la Unión Europea decretada a raíz de la invasión de Ucrania, ya que la propiedad de Asahi Kanko es de nacionalidad rusa.

Además, se señalaba que la suspensión inmediata supondría un perjuicio grave para este sistema general deportivo (ante la falta de mantenimiento) y que su puesta a punto para su reapertura conllevaría un gasto económico importante. Para evitar esta situación, se requirió al concesionario que continuara con la prestación del servicio hasta tanto el Ayuntamiento de San Roque proceda a una nueva adjudicación de la concesión.