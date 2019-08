El Ayuntamiento de San Roque abrirá este lunes el río Guadiaro

El Ayuntamiento de San Roque ha informado de que, ante la falta de respuesta y de acuerdo entre las administraciones que tienen competencia para abrir la desembocadura del río Guadiaro, será el propio Consistorio quien vuelva a actuar de urgencia, previsiblemente este lunes, para evitar un "inminente desastre ecológico tras semanas de inoperancia y espera". Verdemar ya actuó el pasado jueves con unos 40 voluntarios.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, recuerda que se trata de un problema muy serio, por lo que este lunes por la mañana el Ayuntamiento va a actuar de forma inminente, abriendo la bocana, para evitar la muerte de peces. No obstante, sigue pidiendo a las administraciones que busquen ya una solución permanente a este problema, ya que es una cuestión que se repite en el tiempo y perjudica la vida del río Guadiaro.

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Juan Serván, señala que “tenemos un gran problema en el río Guadiaro con el cierre permanente de su desembocadura”.

“Desde el Ayuntamiento seguimos pidiendo a las administraciones competentes que actúen para que no ocurra una catástrofe con el cierre de la bocana, cosa que va a suceder como no se proceda a su apertura. La inacción perjudica seriamente a la fauna y flora del río, en una zona que además cuenta con un estuario y una laguna, catalogados como paraje natural protegido”, indica.

El edil informa de que para evitar estas consecuencias, el Ayuntamiento va a tomar responsabilidades, previsiblemente a primera hora de este lunes. Tal y como indica Serván, “procederemos a abrir la bocana, ya que pensamos que es de crucial importancia actuar ya para evitar la muerte de peces, entre otras consecuencias”.

“Le vuelvo a pedir, desde aquí, a las administraciones competentes en la materia que no miren para otro lado, sino hacia donde han de hacerlo”, matizó. “Que actúen lo antes posible, no para ahora sino con miras a un futuro, y que este hecho no vuelva a repetirse varias veces cada verano y durante todos los años; un problema que a finales de julio y durante el mes de agosto ocurre constantemente debido al temporal de levante”.

Además, Juan Serván recuerda que ha sido un año de pocas lluvias, lo que perjudica más esta cuestión que no tiene por qué sufrir el río Guadiaro, cuando existen administraciones que pueden poner punto y final a un problema que afecta tan negativamente al ecosistema en el municipio de San Roque.