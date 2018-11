La APDHA convoca una concentración tras las últimas muertes de migrantes

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha convocado este martes un acto simbólico ante la Subdelegación del Gobierno tras la muerte de al menos cuatro personas en el naufragio de una patera en los Caños de Meca.

Estas últimas víctimas, según apuntaron desde APDHA en un comunicado, se suman a las 568 personas que han perdido la vida "intentando superar el muro que ha construido nuestro país y la UE en nuestra Frontera Sur para rechazar a los pobres del Sur que huyen de la miseria o de la guerra.

La APDHA llama a la sociedad a no permanecer indiferentes, "a no soportar impasibles esta tragedia en nuestras puertas". "Estas personas no murieron por el mal tiempo ni por la impericia de improvisados pilotos. Estas personas han perdido la vida como resultado de políticas crueles y criminales, que desde hace 30 años se siguen aplicando provocando miles de muertos y un enorme sufrimiento", señalan desde la asociación, que preside Rafael Lara.

Por ello, ante esta nueva tragedia, ha convocado dos actos de "repulsa, dolor y solidaridad para exigir además una reconsideración global de esas políticas inhumanas".

El primero será este martes a las 10:30 en la Subdelegación del Gobierno. El segundo, el próximo sábado e las 12 en la plaza del Faro de Barbate.