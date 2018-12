Sorpresa y euforia en Vox: “Esto es historia para Andalucía”

"Hemos hecho historia en Andalucía", afirmaba la número dos de la candidatura por Cádiz, la abogada isleña Ángela Mulas Belizón al valorar anoche de los buenos resultados conseguidos en las elecciones autonómicas. Tanto ella como Manuel Gavira, que encabezaba la lista de la formación que lidera en España Santiago Abascal, han conseguido meter la cabeza en el Parlamento andaluz con unos resultados asombrosos en la provincia que han llevado a la formación a pasar de apenas 2.000 votos en 2015 a un total de 57.279, un 11,25% con el que Vox le pisa los talones al PP.

Ya durante la jornada electoral, en los colegios, tuvieron los de Vox muy buenas sensaciones al percibir el apoyo de la gente a pie de urna. "Nos está votando muchísima gente", afirmaba el coordinador de la formación en La Isla, Carlos Zambrano, a última hora de la tarde, poco antes de que se iniciara el recuento. Tenían buenas vibraciones con el 2-D. Pero los resultados –tanto en Andalucía como en Cádiz– superaron a la noche todas las expectativas. Así que el partido fue de la sorpresa a la euforia al conocer que había conseguido 12 diputados y dos de ellos por la circunscripción gaditana.

"Estamos agradecidos y muy sorprendidos con los resultados que hemos obtenido sin ayudas de ningún tipo además: ni prensa, ni televisión y sin estar subvencionados por ningún organismo", apuntó la número dos de la candidatura desde San Fernando al referirse a la modesta campaña electoral llevada a cabo por la formación y a su falta de recursos. Lo que se ha hecho, aseguró, ha sido en exclusiva gracias a las aportaciones de los afiliados. De ahí que los resultados sean todavía si cabe más llamativos para Vox. "Ha sido un trabajo muy duro por parte de todos los miembros del partido", insitió Ángela Mulas. Y el respaldo del electorado, reconoció, ha sido "sorpresivo". De ahí que la formación agradeciera el amplio apoyo recibido. "Prometemos que no vamos a defraudar: vamos a mirar siempre para el futuro de Andalucía y de España", subrayó.

"Los resultados han sido una sorpresa. Prometemos que no vamos a defraudar”

Fue en San Fernando, la única localidad de la Bahía en la que la formación tiene sede, donde se dio cita la militancia de Vox de San Fernando y Chiclana, además de algunos miembros de la ejecutiva provincial, para celebrar los buenos resultados del 2-D. Eso sí, tuvieron que alumbrarse con linternas puesto que el local –inaugurado hace apenas unos días– todavía ni siquiera tiene luz. Aunque eso importó poco a los de Vox, que vivieron con auténtica euforia esta noche electoral en la que se convirtieron en noticia. Hubo abrazos, muestras de satisfacción, brindis y, sobre todo, mensajes de despedida dedicados a Susana Díaz que corearon al unísono.

No estuvo en la sede isleña el número uno de la candidatura, Manuel Gavira, que se desplazó hasta Sevilla para hacer el seguimiento de la noche electoral desde la capital. Pero sí se vieron caras bastante conocidas celebrando los resultados de Vox, algunas de ex militantes históricos del PP isleño como Alfonso González Nantes, todo un veterano de la política municipal que ha sido concejal en varios ocasiones y que hasta fue secretario general de los populares en San Fernando. También África Cuevas, concejala de Participación Ciudadana con José Loaiza durante el anterior mandato, que iba también en la lista de Vox. O Ramón Cué, otro ex edil del PP, y Pedro Mejías, el coordinador de Hazte Oír en la localidad. Todos brindaron "por la libertad" en una noche electoral en la que los de Vox se convirtieron en la gran sorpresa de las andaluzas.

"El crecimiento que ha conseguido el partido es espectacular", apuntaba uno de los militantes al valorar los resultados provincia a provincia desde la sede. "¡Y ahora a por las nacionales!", señaló otro.