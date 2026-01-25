Stephen Hawking fue un físico teórico y cosmólogo británico reconocido por sus aportes al estudio de los agujeros negros y a la comprensión del nacimiento y evolución del universo. Junto con Newton y Einstein, revolucionaron nuestra percepción del cosmos.

Newton sentó las bases de la gravedad y el cálculo; Einstein expandió su conocimiento con la relatividad y el espacio-tiempo y Hawking, basándose en la relatividad y la mecánica cuántica, describió los agujeros negros y teorizó sobre el origen del cosmos. Los tres se convirtieron en iconos científicos para eruditos e investigadores e incluso, los dos primeros, llegaron a sonarles (vagamente) al público general.

Sin embargo, Hawking fue el que más popularidad logró entre la gente corriente y no porque sus explicaciones científicas resultasen más atractivas o accesibles que las de sus compañeros, sino por padecer una rara enfermedad que lo confinó en una silla de ruedas. A los veinte años empezó a desarrollar los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una afección neurovegetativa que limitó progresivamente su movilidad y su capacidad de hablar. En contra del pronóstico de los médicos, Hawking vivió más de cincuenta años con la enfermedad y, aun así –mudo e inmóvil– sostuvo una carrera académica intensa.

En el Carnaval de Cádiz, una chirigota afirma “rendir un homenaje” al físico británico bajo el nombre de Una chirigota en teoría. Lógicamente, no es ni el pensamiento ni las aportaciones a la física y la cosmología lo que ha llamado la atención de los chirigoteros. Su peculiar aspecto: contrahecho, en silla de ruedas y comunicándose con un ordenador es lo que aspira a provocar la hilaridad de los espectadores. El subterfugio aducido por la agrupación para justificar su parodia es el que, en el fondo, pretenden darle visibilidad a la enfermedad y los que la padecen y, como muestra de su “solidaridad” donarán las sillas de ruedas que utilizan como atrezo a futuros enfermos de ELA. En realidad, tan excéntrico homenaje unos lo entenderán como un gesto de cariño y otros como una falta de respeto, pero desde luego confirma la afirmación del físico de que: “lo que pasa con la gente inteligente es que a los tontos les parecen locos”.