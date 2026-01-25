De paraísos.

Hay un enclave de la naturaleza en el Campo de Gibraltar que pocas personas conocen, auspiciado por la Fundación Moeve y el trabajo de campo de los David de Ornitour, profundos conocedores del medio. Este lugar no es otro que la estación medioambiental de Madrevieja, ubicada en el término municipal de San Roque. En 2008 se eligió su ubicación; en julio de 2009 se crearon las embriagadoras lagunas; y en 2014 se inauguró semejante vergel. A día de hoy, lo habitan cerca de mil especies, concretamente vegetales y animales diferentes, como una especie de polilla protegida en Europa, una rica comunidad de vertebrados e invertebrados, anfibios, tortugas, aves, etc. Además, cuenta con un arroyo con su bosque de ribera asociado, pastizales y un acebuchal adehesado. Muchos paraísos se pierden cada día, y en enclaves como este se vuelven a encontrar, mostrando su maravilloso poder de crear vida. Einstein decía: "Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor". A las pruebas me remito después de visitar este mágico lugar. Gracias a todos los que lo hacéis posible.