Hace muchos años que descubrí a Alfonso Escuadra y enseguida empecé a preguntarme por él. Me llamaba la atención su conocimiento de los efectos que sobre España y, en particular, sobre Gibraltar y su Campo, inducía la existencia del Tercer Reich en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El que alguien físicamente tan próximo, capaz de realizar esa proeza intelectual, fuera para mí un desconocido, me producía una sensación que no era sino un reproche a mi ignorancia. Sé lo que cuesta saber, sobre todo cuando el esfuerzo está retroalimentado por la intuición y la pasión por la búsqueda, por la investigación.

Escuadra tiene ya una obra extensa, de una riqueza extraordinaria, repartida en publicaciones de variada densidad y alcance, pero Objetivo Gibraltar, la última pieza aparecida por ahora, es la más ambiciosa en extensión y en detalles, y tal vez la más apasionante. Se trata de un monumental ensayo, que aúna aspectos políticos, diplomáticos y militares en torno al propósito hispano-germano de la toma de Gibraltar y de la entrada de España al lado del Eje, en la Segunda Guerra Mundial (SGM). Esta tarde, a las siete, en la sede algecireña del parque de las Acacias, de la Mancomunidad, presentarán la obra, los doctores, Ángel J. Sáez Rodríguez, director de la revista Almoraima, y Carlos Gómez de Avellaneda, presidente de La Trocha.

Nunca estuvo claro si Franco se propuso implicar a España en la SGM. Apenas si trascendió lo tratado con Adolf Hitler en Hendaya el 23 de octubre de 1940, más allá de lo anecdótico y de las interpretaciones interesadas de unos y otros. Seguramente Hitler vio en Franco un cómplice necesario y Franco en Hitler el vencedor del conflicto, pero por encima del supuesto estaba el evidente interés que suponía tener el control sobre Gibraltar. El cuñadísimo, hombre de confianza de Franco y brillante personalidad del Régimen nacido el 18 de julio de 1936, Ramón Serrano Suñer, estaba a punto de cambiar la cartera de Gobernación por la de Asuntos Exteriores, cuando gestionó el encuentro entre los dos jefes de Estado, al que asistió recién nombrado para dirigir la Diplomacia española. Amigo personal y albacea de José Antonio Primo de Rivera, era desde 1939, presidente de la Junta Política de Falange. En Objetivo Gibraltar, Alfonso Escuadra nos desvela los antecedentes y pormenores del encuentro de Hendaya y despeja las incógnitas que han envuelto el histórico proceso.