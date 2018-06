La Justicia y lo justoSon como niños

Nueve años en la cárcel no es ninguna tontería. Es el tiempo que previsiblemente se pasarán los cinco indeseables de la Manada si se confirma la pena que le fue impuesta por los magistrados que los juzgaron y que ahora está en revisión por parte del Tribunal Superior de Navarra. El hecho de que hayan sido puestos en libertad cuando se aproximan los dos años máximos de prisión provisional que marca la ley no es extraordinario, aunque ha dejado de aplicarse en bastante casos de delitos como los que han motivado la condena y en aquéllos, como éste, con una enorme capacidad de crear alarma social. Tampoco cabe presuponer que los jueces que dictaron sentencia sean unos desalmados insensibles ante unos hechos que repugnan a cualquier conciencia: unos tipos se encierran con una chica de 18 años en un portal y la someten a todo tipo de vejaciones sexuales, le roban el móvil y la dejan tirada.

Por lo tanto, no cuesta mucho deducir que en este caso, que no es el único ni el primero pero sí uno de los que mayor convulsión social ha provocado, lo que se produce es que una parte muy importante de la sociedad ha percibido que la Justicia y lo justo no siempre se acompasan. La Justicia parece no haberse dado cuenta de que en España se está produciendo un movimiento que va a cambiar muchas de las percepciones sociales que tenemos más arraigadas. Las mujeres han decidido poner pies en pared y terminar con los comportamientos que las discriminan o las humillan en cualquier ámbito de la vida. El pasado 8 de marzo salieron a la calle para demostrar que el cambio estaba en marcha y desde entonces no han dado un solo paso atrás. La presencia de muchas más mujeres que hombres en el Gobierno que se acaba de formar es una señal nítida de por dónde van las cosas.

La Manadaes un símbolo. Un símbolo de que la Justicia sigue en el pasado y no se ha dado cuenta de muchas cosas están en transformación. Y eso es un problema. Si como en este caso lo que los tribunales dictaminan no es lo que una parte significativa de la sociedad considera justo es que hay una falta de sintonía que hay que arreglar. Pensar a raíz de estos hechos que lo que ocurre es que se ha desatado un sentimiento vengativo en la gente es un simplismo que conviene desechar. La Justicia no puede darle la espalda a la realidad en la que vive. Y convendría que se preguntara si eso no es lo que le está pasando.

QUE el mundo está lleno de simples y de memos es una conclusión a la que uno llega con la edad. Más de uno ni siquiera se da cuenta de ello. De niño y de joven se tiene la tendencia a sobrevalorar a los demás, sobre todo a los mayores, imaginándolos como personas sabias y equilibradas. El tiempo se encarga de poner a cada uno en su sitio y nos hace cierto aquello de que las canas son signos de edad, pero no de sabiduría.

Viendo las imágenes del Mundial es posible hacer todo un estudio psicológico y sociológico del personal dentro y fuera del campo. Que un niño o un adolescente se pongan a llorar porque pierda su equipo, se vistan de manera carnavalesca o se dediquen a hacer el ganso antes, durante y después del partido, tiene un pase; pero que eso le ocurra a tíos como castillos y con más años que Matusalén es digno de estudio. Si se mira como una catarsis colectiva, como una liberación de las tensiones interiores puede ser aceptable, pero creo que son muchos los que se lo toman en serio y sufren por su equipo lo que no sufrieron con la muerte de su madre. Les aconsejaría leer, aunque solo sean los primeros párrafos, El extranjero de Albert Camus.

Dentro del campo no se ve mucha más cordura. Es normal que los señores técnicos expresen sus sentimientos y frustraciones, sobre todo con ánimo de influir en sus jugadores, el árbitro y aficionados en general. Es una puesta en escena en la que algunos demuestran su mediocridad como comediantes y como profesionales. Y en este mundo lleno de teatro todo el mundo actúa por contagio y muchos sobreactúan por convicción. Hablar de fair play en el mundo del fútbol profesional es como pedirle compasión al lobo ante un rebaño de corderos. Ni siquiera en niveles de aficionados y escalafones inferiores es fácil de encontrar. Dentro de la formación del jugador entran la agresividad y la cuquería. Quien no es así es calificado de inexperto y blandengue.

En esta civilización que Vargas Llosa ha llamado del espectáculo no tiene cabida la cordura. Es un mundo en el que impera lo primario, el sentimiento a flor de piel, la liberación de frustraciones. Dicen que los partidos de fútbol internacionales son la expresión de las antiguas confrontaciones entre naciones. En eso hemos mejorado. Hay sus diferencias. Yo, he de reconocerlo, quiero que gane siempre mi equipo, aunque sea de penalti injusto o de gol en fuera de juego.