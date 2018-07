Su fiesta política

Sí, parece que hay celebraciones en la sede del PSOE gaditano porque se ha situado en dos puestos claves de la política gaditana, Zona Franca y Subdelegación del Gobierno, a sendos militantes afines a Fran González, que hasta no hace mucho penaba con el estigma de pertenecer a una corriente minoritaria en la provincia y en Andalucía. Así que seguramente tienen motivos para estar de fiesta, como decía en su crónica del pasado domingo Melchor Mateo. Otra cosa es si los ciudadanos normales debemos estar igual de contentos, puesto que aparte del mérito de remar ahora a favor de una corriente que antes le era adversa, no conocemos si son los más adecuados, preparados y capaces para el cargo. Tampoco debemos dudarlo puesto que precisamente no lo sabemos. Así que la fiesta ciudadana la aplazaremos hasta ver qué resultado dan, y comprobar si nos satisfacen.