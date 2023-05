Solo quienes están muy metidos en harina pueden entender el kilombo de siglas que en estas elecciones se sitúa a la izquierda del PSOE, con tres coaliciones electorales tratando de repartirse unos pocos escaños en los ayuntamientos. En el Campo de Gibraltar se presentan por separado la llamada confluencia de izquierdas (liderada por Izquierda Unida), Adelante Andalucía (encabezada por el partido de Teresa Rodríguez, que se apropió de las siglas bajo la que se presentaron todos juntos en 2019) y Podemos, (los morados de Pablo Iglesias, quien dice no estar, pero está).

Al menos en el caso de Algeciras, Podemos no solo no ha llevado a cabo ni un solo acto electoral en la ciudad ni enviado una sola nota de prensa, es que su cabeza cartel, Joaquín Rodríguez, no ha dado aún señales de vida. Como muestra, su renuncia a participar en el único debate que habido durante la campaña, el organizado por Onda Algeciras TV, dado que por esas fechas estaba trabajando en Madrid, donde también reside. Sin programa electoral y con un cabeza de lista invisible, el único fin de Podemos en la comarca este 28-M es restar votos a las otras dos formaciones.

Mañana comprobaremos en qué grado influye Podemos –que ha presentado también listas en La Línea y Los Barrios– en esa ruptura del voto de la izquierda. De lo que no cabrá duda es de que su política de tierra quemada, ese conmigo o contra mí, le pasará factura ahora y en los comicios generales de otoño. Quienes demuestran que no son útiles para la política y que su principal interés es dar pataditas en la espinilla a propios y ajenos tienen los días merecidamente contados.