'Seres Mitológicos'. Conocer la historia a través de sus seres mitológicos

No solo los niños pequeños, sino también muchos mayores, entre los que me encuentro, somo amantes de los pop-ups. Un pop-up es un libro tridimensional o con desplegables. Con ellos los lectores se sienten parte de la historia, interactúan y aprenden con mayor facilidad. En el especial Reyes recomendamos El pollo Pepe y anteriormente Viaje al país de los cuentos con 100 solapas.

Este volumen nos presenta distintos seres mitológicos. El Mito es parte evolutiva de la cultura del ser humano, y esa huella continúa en nosotros, nos gustan los seres mitológicos y a muchos niños les fascina. Leer a Ovidio es saborear los mitos. Ellos continúan presentes en nuestra cultura, en el arte y sobre todo en el cine, ¿acaso no son los superhéroes nuevos seres mitológicos? Las series de Percy Jackson, Furia de Titanes o Wonder Woman están llenos de estas criaturas.

Seres Mitológicos, con breves textos, nos recrea distintos seres de culturas tan dispares como La Escandinava con El Kraken, la Egipcia con El Grifo, Filipina con El Sarimanok o el Japón con El Shachihoko. Por supuesto que ganan por goleada los mitos de la antigua Grecia. Si no quieres quedarte solo con el Unicornio, lee este libro y conocerás a muchos más.

En Seres Mitológicos se unen la información cultural, los mitos y la belleza de los pop-ups para crear un libro atractivo para los más pequeños.

Los pequeños lectores recomiendan: Carmen Aranda Ortiz, alumna de Educación Infantil de 5 años es quien nos presenta este libro: “Me encantan los unicornios y por eso me han regalado este libro. Me ha gustado mucho que no sea solo de dibujos, sino que los animales salen para afuera y puedo tocarlos. Mi hermano me lo lee y me cuenta muchas cosas de la Medusa, me dice que era una mujer tan fea, que nunca se peinaba y que le nació serpientes venenosas en la cabeza. La gente al verla se quedaba de piedra. Pero llegó Perseo y le lavó la cabeza con un champú tan fuerte que las serpientes salieron corriendo y desde ese día la Medusa se ducha todas las mañanas.”

La edición que nos presenta S.M. es en cartoné bien encolado para que pueda tener muchas lecturas.

Owen Davey, Reino Unido. Actualmente vive en Worthing con sus dos hijas. Ilustrador y autor de libros infantiles. Sus libros se venden en todo el mundo y han sido traducidos a 25 idiomas. Con Curious About Crocodiles, que aun no ha sido publicado en España, ha recibido el premio Show 3x3 de este año. Se nota que es un gran admirador de los libros de Harry Potter. Otros libros de Owen Davey que puedes encontrar en nuestras librerías son los cuatro libros también publicados por S.M. Locos por los monos, Locos por los felinos, Locos por los tiburones o Locos por los escarabajos.