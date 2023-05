'Bienvenidos a Grimwood'. Para que aprendas riéndote

Este primer tomo de la saga nos plantea el viaje desde la ciudad a Grimwood, desde los cubos de basura a la “tranquilidad del bosque”.

Los divertidos dibujos de Nadia Shareen inundan sus más de 230 páginas. Desde un simple borde a tomar la página entera, de esta forma hace la lectura más rápida y divertida.

Los protagonistas son Nancy, una valiente y lista zorra y su hermano pequeño Ted. Son muchos los personajes secundarios, a cual más divertidos: las palomas del parque; “Princesa Botones” que es una gata abusona jefa de una horrible banda de gatos; la deportiva rata megacañera; la cochinilla que nos va dando información durante toda la historia; Chupete Villatufo que es la rata más feliz del mundo y su novia; Pamela el águila descomunal que le encanta escribir cartas engañadoras a toda la comunidad; Frank el búho noble; Titus el viejo ciervo que es el alcalde de grimwood; Dolly la ardilla experta en “arbolplof”; Sauce, la conejita esponjosa y mullidísima; Ingrid y los patos de la isla de los carritos de la compra oxidados y retorcidos; los tejones bullangueros y su coche sin techo….

Nuestros protagonistas, Ted y Nancy, tienen que huir de la ciudad. Por un error incomprensible, Ted le ha arrancado parte de la cola a la “Princesa Botones” y ella quiere venganza. Sin pensárselo dos veces, Nancy toma a su hermano y huyen al bosque donde no podrán localizarlos la banda de los horribles gatos. Y en la tranquilidad del bosque conocerán a muchos animales, pero que tienen poco de tranquilos. Nadia Shareen, con breves pinceladas nos presenta un mundo de locos y divertidos personajes, es de gran acierto Eric Dinamita, la cochinilla que, aunque no interviene en la historia, es como el narrador, motiva a los pequeños lectores a tener una actitud crítica con todo lo que va ocurriendo, es como el subconsciente de la aventura.

Es una disparatada historia de amistad, una cascada de humor, con mucha acción, pero llenos de momentos nostálgicos. Ted y Nancy no solo huyen, sino que a la vez están buscando una familia, unos padres y ¿lo encontrarán en Grimwood?

Es un gran libro de humor, que nos describe el contraste de la vida urbana con la campestre, pero en el que a la vez trabaja la amistad, la empatía y sobre todo el respeto por la naturaleza.

Los pequeños lectores recomiendan: Hector Casado Galvín, alumno de 4º, es quien nos presenta este libro: “Grimwood es un libro que contiene muchas emociones como son la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, la diversión. Es una historia donde había dos zorros que no sabían donde estaban sus padres. El nombre de la zorra mayor es Nancy y el pequeño es Ted. Todos los animales del parque comían en unos contenedores de “El pollo Veloz”. Todos estaban felices, pero llegó una gata malvada llamada Princesa Botones y todo cambió. Ted fue a los contenedores y vio un perrito caliente, cuando Ted lo mordió le arrancó la cola a Botones. Por eso se tuvieron que marchar a Grimwood. Lo que he aprendido es que el deporte es super importante, ya que algunas veces te puede salvar la vida y también he aprendido que el trabajo en equipo es lo mejor.”

La edición que nos presenta Blackie Books está cuidada en todos los detalles, formato en cartoné, con lomo a prueba de pequeños lectores, bordes de las páginas coloreado, buen gramaje de las páginas y muchas ilustraciones. Ya tenemos anunciado el segundo libro de esta serie.

Nadia Shireen, Inglaterra, Ilustradora y autora de libros infantiles. Estudió Derecho y un Master en Ilustración, que es su auténtica vocación. Ha ganado premios por sus álbumes ilustrados como el UKLA Book Award por Good Little Wolf y, más recientemente, por Barbara Throws a Wobbler. Ha sido preseleccionada para el premio Roald Dahl Funny Prize y el premio Waterstones Children's Book, y ha sido escritora e ilustradora en residencia para BookTrust. Grimwood es su primera serie para primeros lectores.