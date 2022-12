'El pollo Pepe'. Recomendación de Reyes para los más pequeños, de 0 a 5 años

Son múltiples los libros que llegan a nuestras librerías en estas fechas para los más pequeños, es normal ya que son los libros que más se piden para Reyes. Pero no todo el monte es orégano, es decir, no todo es bueno y apropiado para estas edades.

Lo primero que debemos tener en cuenta para que los Reyes Magos no se equivoquen con sus libros son los materiales con los que deben estar fabricados: duros para “durar”, blandos para “abrazar”, el plástico o la goma para poder entrar “en el baño”. También es importante el tamaño, para mí el más apropiado es el álbum europeo. Los minilibros que alguna editorial intenta meter en el mercado no me parecen adecuados. Es muy importante el colorido, las fotografías reales o sus ilustraciones. También es importante el texto, los más pequeños no leen todavía las palabras, pero un pequeño texto siempre es de agradecer por parte de los adultos. Lecturas cortas y con un lenguaje sencillo, tanto para crear hábitos de su vida como para introducirlos en apasionantes fantasías que pueden ser el inicio de sus lecturas.

Adivina cuanto te quiero de Sam McBratney y Anita Jeram es un clásico que siguen trayendo los Reyes Magos y que gusta tanto a mayores como pequeños.

Entre las novedades destacamos para que conozcan y amen la naturaleza Yo soy la Ardilla de Katrin Wiehle, Lóguez Ediciones, la amistad con ¡Nadie es perfecto, gaticornia! de Shannon Hale e ilustraciones de Leuyen Phan, la editorial Edebé nos presenta un divertido libro guante Los amigos de la granja de Rettore e ilustraciones de Francesca Ferri, Edelvives un cuento para investigar y jugar, con letra mayúscula y solapas Encuéntrame en la granja de Natalie Marhall, y si te gustan los dinosaurios Somos los Brillisaurios con distintas texturas porque es un libro para leer pero también para tocar, de la Editorial Bruño.

Los pequeños lectores recomiendan

La sugerencia es de Nicolás García Montero, alumno de 4º de primaria: “Pedir un libro para que los Reyes se lo traigan a mi prima Elena lo he tenido fácil. Quiero que le traigan uno de los nuevos del Pollo Pepe porque a mí me trajeron uno y todavía lo leo”.

El Pollo Pepe llegó a España, de la mano de la Editorial SM, en el año 1998 y desde entonces se ha seguido vendiendo.

La edición de 1998 tenía 10 páginas, 53 palabras, 3 pop-ups y un desplegable. El éxito es su sencillez en mensaje y en las ilustraciones. Conecta con los pequeños lectores con rapidez. Las ilustraciones son de trazos limpios e infantiles, sobre fondos blancos. Los pop-ups son simples, pero de gran efectividad sobre los más pequeños. Con este libro podemos realizar un experimento curioso, que lo analicen 10 adultos y se lo mostramos a niños con unos 3 años. A los pequeños les entusiasmara y los adultos lo mirarán como a una caja de zapatos. Por eso es importante llevar a los pequeños a las librerías y que sean ellos los que hojeen y elijan los libros.

El Pollo Pepe ya es una saga con muchos títulos. Estas Navidades nos vuelve a sorprender con El pollo Pepe juega al escondite con sus amigos (libro carrusel), es un divertido libro carrusel con solapas y 3 escenas con grandes pop-ups.

Autor

Nick Denchfield es ingeniero en papel, dedicado a la creación de libros pop-up desde 1996. Creador de numerosas series de libros infantiles. Tiene un gran reconocimiento internacionalmente por la calidad de sus sorprendentes diseños y por el ingenio y sentido del humor de sus historias, entre las que destacan El pollo Pepe, El pollo Pepe va al cole, y su continuación, El pollo Pepe aprende a volar, además de La cerdita Clea, La rana Ramona, El perro López, El pájaro Paco y Animales extraordinarios. Ha colaborado con diversos ilustradores ingleses como Ant Parker, Steve Cox, Alex Vining, Sue Scullard y Anne Sharpe en los títulos ya referidos y también en Dinosaur Park, Magical Beasts, The Nutcracker y Pirate Ship, entre otros. Además de su labor literaria, se dedica a la enseñanza.