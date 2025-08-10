Arte y compromiso en Galdós y Beethoven

“Incansables trabajadores, pródigos en discretos amores, eternos solteros, abanderados del progreso –artístico y, por ende, social–, ambos honraron al modelo de artista comprometido con los conflictos de su tiempo, en pos de una sociedad más libre, justa e igualitaria, contra el oscurantismo de los poderosos y el fanatismo de los ignorantes.” En este párrafo se condensa el planteamiento plutarquiano de este ensayo de Marta Vela (Coslada, 1985), profesora en la Universidad de La Rioja y bien conocida por trabajos anteriores y sus programas de radio.

Sin embargo, más que un estudio simétrico de ambos creadores, el libro se centra en el papel que la música –y en especial la de Beethoven– desempeñó en la vida y la obra de Benito Pérez Galdós. Tres novelas ocupan un lugar central: La desheredada, Fortunata y Jacinta y Tristana. En ellas, Vela no sólo analiza con detalle cómo la música –con frecuencia las sonatas para piano del compositor alemán– marca el ritmo psicológico y simbólico de la narración, sino que explora también el contexto social en que esta música circulaba, deteniéndose en el diletantismo y en el papel ornamental atribuido a la práctica musical femenina en la burguesía decimonónica.

La autora –que tiene muy en cuenta el antiguo estudio (1970) del padre Sopeña sobre el escritor canario– divaga continuamente entre los temas e ilustra sus análisis con una gran y erudita profusión de largas citas tomadas no sólo de Galdós, sino también de autores que lo influenciaron o acompañaron en sensibilidad y estilo, como Balzac, Flaubert, Zola o Clarín. El enfoque humanista que recorre el libro, el deseo de mostrar cómo ambos creadores compartían una misma idea de virtud a través del cultivo del espíritu por medio del arte, conecta con una tradición crítica que reivindica el arte como herramienta de transformación individual y social. Pese al interés, la edición de Verbum deja mucho que desear, con una maquetación torpe y errores llamativos, como la inexplicable laguna entre las páginas 41 y 42, defectos formales que empobrecen la lectura.

Beethoven y Galdós. Vidas paralelas. Marta Vela (Verbum)