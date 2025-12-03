La Mancomunidad edita la visión poética, evocadora y sugerente de los mitos del Estrecho de José Juan Yborra y Enrique Martínez

La mitología del Estrecho, recopilada en una obra de innegable calidad literaria y visual. La serie de investigación Los Mitos del fin del mundo, obra de José Juan Yborra y Enrique Martínez, verá la luz editada por el Instituto de Estudios Campogibraltareños de la Mancomunidad de Municipios con el apoyo de la Diputación Provincial. El libro será presentado el próximo miércoles 10 de diciembre a las 19:30 en la sede comarcal de Villa Smith, en Algeciras.

Los Mitos del fin del mundo fue publicado por Europa Sur en 50 entregas semanales desde octubre de 2023. Con textos de José Juan Yborra y las ilustraciones de Enrique Martínez, todo el trabajo queda ahora reunido en un único volumen.

El investigador y profesor Yborra, colaborador de este periódico, emprendió tras la jubilación la titánica tarea de investigar y recopilar 50 mitos engendrados en el entorno del Estrecho de Gibraltar. Él, que nació en Alicante pero tiene el corazón en Algeciras, los llama "mitos autóctonos". Para ilustrar cada episodio contó con la ayuda de un antiguo alumno de la UNED, Enrique Martínez, quien a través de obras al óleo, ha traducido a imágenes la imaginación del maestro. La obra que ahora se edita tiene mínimos cambios respecto de la original por entregas difundida a través de este periódico.

"En este territorio se puede explicar a la perfección la naturaleza y la condición del mito, el cual siempre está al servicio de una comunidad y una cultura que los utiliza para intereses poco míticos y más bien espurios. Aquí, de hecho, había una serie de mitos autóctonos con todos los componentes de la cultura tartésica: Crisaor, Briareo, Habis... La mayoría son desconocidos actualmente. Las sucesivas colonizaciones orientales, principalmente la griega, tuvieron un especial interés por culturizar todo lo que se había dado en la zona antes de su llegada", explicaba Yborra en una entrevista a este periódico.

Así, además de los mitos clásicos, el trabajo de investigación y creativo de Yborra y Martínez ha permitido rescatar a figuras menos presentes en el imaginario colectivo sobre esta temática. "Entre los 50 mitos del Estrecho están los griegos más importantes que vinieron aquí porque en esta zona, donde sitúan el inframundo, hay un potencial de primer orden, donde habitan los dioses del Estrecho", defiende Yborra, quien considera que este trabajo también permite recordar y conocer los autóctonos, tan importantes como los griegos pero mucho menos divulgados.