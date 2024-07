Los 'Mitos del fin de un mundo' de José Juan Yborra y Enrique Martínez llegan a la sala Cajasur de Algeciras

Algeciras/A pocas semanas de finalizar con las entregas de la obra 'Los mitos del fin de un mundo', que publica Europa Sur semanalmente desde octubre de 2023, sus artífices abren una ventana más con una exposición que aglutina todas las historias de esta serie junto a las ilustraciones que acompañan a cada episodio. El investigador y profesor José Juan Yborra y su antiguo alumno de la UNED Enrique Martínez presentan ahora este trabajo a pie de calle, invitando al público a adentrarse en la historia de los mitos que durante siglos se engendraron en el Estrecho de Gibraltar y su entorno.

La Sala de Exposiciones Cajasur -calle Alfonso XI de Algeciras- es el escenario elegido donde los autores de esta magnífica obra plasman su atracción por los mitos clásicos. La exposición se inaugura este viernes, 5 de julio, a las 20:00 y se podrá visitar hasta el 2 de agosto.

José Juan Yborra, profesor, poeta y columnista de Europa Sur ha estado inmerso en una ardua tarea al investigar y recopilar cincuenta mitos concebidos en este territorio. "En ningún otro territorio se da tal concentración de mitos como en el Estrecho", asevera. La abundancia es tal que los llama "mitos autóctonos". En este proyecto ha estado acompañado de Enrique Martínez, quien a través de obras al óleo refleja a los personajes que se desprenden de estos mitos.

El maestro hace unos meses ya adelantó su intención de desligar su propuesta de una serie que resulte una parrafada teórica. Parece que lo ha conseguido, aportando una visión poética, evocadora y sugerente. Ahora que ponen punto y a parte a esta labor de investigación, se sientan para hacer balance de todo lo que ha supuesto este proyecto e, incluso, tantean cómo pueden continuar con este trabajo en un futuro.

José Juan Yborra (a la izquierda) y Enrique Martínez (a la derecha) / Claudio Palma

Pregunta.¿Cúal es la valoración del trabajo realizado hasta el momento?

Respuesta.(Responde José Juan) La valoración es que hemos llegado a un punto intermedio. Realmente esto es una tarea de muchos años y, por tanto, no acaba aquí. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido solo un trabajo de investigación previa mostrando estos mitos desde otra pespectiva. Lo principal ha sido hacernos preguntas que normalmente no se hacen, hemos perseguido ofrecer una visión inconformista a la hora de reivindicar el sitio que merecen los mitos autóctonos. (Añade Enrique que, en el futuro, esto se merece un trabajo más artístico. Ahora ha quedado más bien plasmado a modo documental. La posibilidad de ir más allá en el modo creativo es evidente).

P.¿En qué sentido han incidido para ofrecer esta perspectiva que menciona?

R.(José Juan) La finalidad ha sido verlo desde otro costado para reconocer otra cara del personaje, la que no conocemos, de manera que nos podamos sentir orgullosos. Para mí lo más doloroso y lo más molesto es que hemos tomado como real algunas interpretaciones en cuánto a los personajes. Es el caso de Hércules. Es tremendamente curioso, porque hablamos de Hércules como el personaje más emblemático, sobre todo en este territorio tiene mucha relevancia. Siempre se muestra como un personaje fuerte y heroico. A Hércules lo tenemos ahora en los escudos de Andalucía, Cádiz, diputaciones de todo tipo... hasta ese punto hemos asumido la visión griega cuando, en realidad, lo que hicieron fue arrasar y aniquilar una cultura autóctona.

El problema es que aquí no hemos sido capaces de reivindicar nuestros mitos

P.¿Cuál ha sido el cometido a la hora de desmontar esta imagen?

R.(José Juan) Principalmente la labor pasa por ir a la raíz y cuestionarnos todo lo que se ha contado hasta el momento. Realmente todos los mitos son invenciones de los seres humanos. ¿Por qué viene Hércules aquí?, ¿Quién era verdaderamente Hércules?, ¿Por qué se inventa ese mito? son algunas de las preguntas más recurrentes. Creo que se ha elevado a Hércules como un héroe a seguir cuando no es más que un forastero que viene a robarnos nuestro protagonismo y nuestras tierras. En este territorio abundan personajes igual de válidos. En nuestra zona se crean una serie de mitos: el mito del Occidente, el mito del espacio extremo, el mito del lugar de los muertos... Es un lugar alejado, complejo, pero atrayente.

P.Dice que los mitos son invenciones, ¿hasta qué punto son pretextuales?

R.(José Juan) Hay que partir de la base que los mitos son pretextos, o sea son anteriores a los textos. En este sentido, los mitos son historias que se están contando antes incluso de que se escriban, por lo que son excusas. Por ejemplo, el mito del Hércules civilizador griego es un pretexto griego. He intentado escarbar en cada personaje, de una forma absolutamente subjetiva, hasta descubrir qué había detrás de tantas capas y posos de impostura. La mitología no cuenta la verdad.

P.Además, estos mitos tienen una imagen muy compleja ¿pueden reunir distintas etiquetas?

R.(José Juan) La etiqueta es el icono. No tienen solo una etiqueta. Como son tan complejos, admiten muchas. Los mitos son personajes redondos, son personajes complejos, son personajes poliédricos. Admiten, porque además, son utilizados continuamente por el poder. Porque el poder sabe de la fuerza de los mitos. Y como sabe de la fuerza de los mitos, los utiliza con muchas intenciones.

P.¿Cómo cree que condiciona la imagen que se ha dado de estos personajes?

R.(Responde Enrique) El mundo griego ha presentado sus mitos con una superioridad frente a "los mitos autóctonos". Los mitos nuestros siempre son más monstruosos. Digamos que se encuentran en el sitio donde nadie quiere ir y por eso acuden héroes como Hércules, Odiseo y demás. Ahora, queremos presentar a estos personajes desde la forma humana que son. El mito tiene muchas aristas, y se puede seguir trabajando e incluso utilizar esta nueva perspectiva como herramienta para incidir en otras cuestiones: haciendo una crítica social, por ejemplo, de la actualidad.

P.Digamos que hay mucho camino por recorrer aún, ¿tiene previsto continuar con esta investigación?

R.(Responde José Juan) La labor que hemos realizado hasta el momento supone un trabajo de reinterpretación de los mitos previos en el que hemos buscado darle una forma icónica a esos mitos, pero es un tema tan complejo y tan rico, que puede seguir dando mucho de sí... Evidentemente esto es un estadio, pero creo que se merece un estadio superior. En fin, que pueden ir por otras líneas. Esto simplemente ha sido el punto de partida.

P.¿Se ha planteado cómo enfocar próximos trabajos?

R.(José Juan) Es un tema con muchas aristas como ha dicho Enrique, por lo que pensamos que esto debe continuar con otras investigaciones, con otros trabajos... tratando de recopilar información y documentación para intentar verla desde otro costado y, además, dándole una visión general y sobre todo darle un linaje. Para otros trabajos posteriores estamos madurando ofrecer una visión crítica en cuanto a lo que nos han vendido o nos han insistido en mostrar de forma unilateral.

Esto no es el fin del mundo, sino que este era el principio del mundo de los que vivían aquí

P.Esta investigación previa desemboca ahora en una exposición, ¿va a ir más allá?

R.(José Juan) Lo que vamos a hacer en esta exposición es un reflejo de lo que se ha publicado. Las personas que acudan tendrán la oportunidad de ver todo el trabajo de una forma distinta ya que semanalmente se han publicado episodios por separado y ahora podrán contemplar todos las entregas de forma conjunta. Además, añadimos anotaciones a los distintos episodios para ayudar al espectador a comprender ciertos aspectos y, de este modo, puedan interpretar las historias relacionando personajes y episodios.

P.Cuénteme Enrique, ¿cómo ha afrontado la tarea de reflejar estos mitos sobre el lienzo?

R.(Responde Enrique) Yo quería, a través de mi pintura, hacerle justicia a los mitos de esta zona, empatizar con ellos y darle un toque más humano. En este caso mis ilustraciones han estado acotadas a las entregas semanales del periódico. El trabajo a pesar de ser muy laborioso ha estado muy meditado en todo momento. Tenía claro las imágenes que queríamos mostrar y eso ha facilitado mucho las cosas. En este caso he tratado de ilustrar sus palabras y ofrecer así otro enfoque.

P.Las ilustraciones han nutrido este trabajo notablemente, ¿cree que se puede enriquecer aún más?

R.(Enrique) A día de hoy los mitos siguen dando mucho juego y se pueden seguir utilizando de diversas maneras. En este sentido, creo que podemos seguir tirando del hilo, realizando no solo ilustraciones sino obras de mayor envergadura. Las pinturas que se engloban en cada episodio se centran en el mito autóctono, desde un punto de vista local, podemos ir más allá. El personaje mítico también se puede mostrar de una forma más artística o creativa. Digamos que es una primera toma de contacto para que el público comience a replantearse cómo es el mito realmente...

Una de las entregas sobre mitos del Estrecho con la ilustración de Enrique Martínez. / Claudio Palma

P.¿Cómo de complicado le ha resultado plasmar la imagen de estos personajes?

R.(Enrique) Es lícito seguir moldeando estos personajes a nuestro antojo pero sobre todo es necesario volver a retomar los mitos autóctonos y darle la imagen que tenían realmente... Supongo que a pesar de ser mitos, había algo de realidad en el trasfondo de esos personajes. Es un reto plasmarlos desde una forma diferente a la que conocemos o simplemente mostrar lo que desconocemos totalmente. Si pensamos en Medusa, pensamos en un monstruo; si pensamos en Poseidón, se nos viene a la cabeza como el dios poderoso del mar; y si pensamos en Jerión, la mayoría no sabe ni siquiera quién es. En definitiva, entiendo que el mito es una herramienta muy maleable y, por este motivo, ha perdurado hasta nuestros días.

P.¿Cuáles son los objetivos que motivaron esta obra en un principio?

R.(Responde José Juan) El principal objetivo es sobre todo que la gente conozca que aquí había una cultura en mayúsculas, tremendamente importante, que vivimos en una zona no solo con superpoblación de mitos, vivimos en una zona donde prácticamente nace el arte. Además, nos gusta azuzar la conciencia del espectador o del lector. No dejarlo indiferente. Decirle: "oye, despierta, no te creas ni te conformes con lo que te venden y amplía un poco tu perspectiva, a ver si consigues hacer otras lecturas". Es otro de los objetivos.

P.¿Considera que la variedad de lecturas es la clave para que estos mitos sigan vivos?

R.(José Juan) Totalmente. Los personajes son muy ricos, son poliédricos, van dando la vuelta constantemente. Y por eso tienen la vigencia que tienen. Esto no es una historia de buenos y de malos. Si esto fuera una historia de buenos y de malos, esto sería maniqueísmo puro y duro. El maniqueísmo está para los cuentos infantiles como el de caperucita y el lobo. Estos no son cuentos infantiles. Esto es mucho más profundo. Entonces, todos estos mitos tienen sentido porque son muy ricos. Y como son muy ricos, tienen muchas lecturas.

P.¿Qué hecho considera clave para entender todo el valor mitológico de este territorio?

R.(José Juan) Todos los mitos que se relacionan con este territorio son monstruosos, como ha apuntado Enrique, pero no debemos olvidar que hay gran cantidad de guardianes. Este territorio está plagado de guardianes como Ortro, Cerbero, Atlas, Dragones, Lagos. El hecho de que haya tanto guardianes es porque hay algo de valor, si no no sería necesaria esa figura. La función era evitar que pasen y roben todo este atractivo. Si le añades a todo esto el tema del inframundo y el tema de los muertos... la mayor prohibición es no poder cruzar la linde. El que franquea esto no puede volver... En cambio, hay cuatro héroes griegos que vienen hasta aquí, cruzan al reino de los muertos y, lo más importante, después vuelven para contarlo.