'Emocionario, di lo que sientes'. Diccionarios de emociones para aprender a expresarlas

Emocionario es un diccionario de emociones dirigido a los más pequeños de la casa. Tal como nos plantea Rosa Collado en el prólogo, las emociones son estados afectivos innatos y automáticos y con este libro, además de presentarlas, se pretende que sepan expresarlas.

Los sentimientos son la toma de conciencia de las emociones, por ello el Emocionario las va encadenando de una manera natural; con la unión de contrarios (alegría-tristeza), o emociones que forman parte de otras (tristeza-compasión), o porque parecen conducir de forma natural a otras (celos-admiración; frustración-decepción). Por ejemplo: el remordimiento presenta a la culpa. "La culpa nos invade cuando creemos que hemos hecho algo malo. Es el termómetro de nuestros actos: nos indica qué consideramos bueno y qué no. Además, nos permite evaluar nuestro comportamiento. ¿Se oye la culpa? La culpa señala que somos responsables de nuestros actos y nos ayuda a juzgarlos. Si llegamos a la conclusión de que hemos cometido una falta, podemos experimentar vergüenza".

Los autores, de una forma muy acertada, plantean una pregunta en cada emoción o sentimiento: ¿Qué gestos nos transmiten aceptación? ¿Es posible sentirse solo estando con gente? ¿Cuándo aparece la melancolía? ¿Las cosas tienen ilusión o nosotros ponemos ilusión a las cosas? ¿Cómo suena el entusiasmo?...

Son 42 emociones o sentimientos que se presentan en una doble página acompañados de una ilustración. El lenguaje usado es sencillo, acompañado de ejemplos y con una pregunta. Es un buen material para la maduración personal de los niños, para que conozcan, expresen y canalicen sus emociones y sentimientos.

Los autores también han editado una guía gratuita en internet, con fichas de apoyo, un diario de gratitud para repasar las experiencias diarias y distintas propuestas de uso y lecturas. Se plantean tres niveles de uso: casa, colegio e instituto. Todo ello acorde a la edad del lector.

Los pequeños lectores recomiendan. Ha sido Aitana Ruíz Aranda, alumna de 4º, con 9 años, quien me ha recomendado la lectura de este libro tras realizar el mural de sus emociones personales: "El Emocionario trata de enseñarte cómo expresarte mejor y cómo conocer lo que les pasa a los otros y poder ayudarlos. Este libro me ha ayudado a distinguir las emociones, a conocerme y a expresarme mejor. Se lo recomiendo a las personas que no sepan qué les pasa y les cuesta trabajo expresar sus emociones".

Cristina Núñez Pereira es licenciada en Filología y Periodismo y máster en Traducción y su última publicación es Amar: colorear tu mundo. En 2013 fundó la editorial Palabras Aladas junto con su esposo, Rafael R. Valcárcel. Palabras Aladas es un proyecto que pretende que los niños convivan con sus emociones y cuenten con el vocabulario necesario para poder expresarse.