'El año en que murió John Wayne'. Acontecimientos de nuestra historia reciente

Hablar de literatura es como hablar de fútbol. La inmensa mayoría es del Barcelona o del Madrid. Pocos son del Villarreal, del Español, del Almería o del Celta. No nombro a ninguno de los autores o autoras que se dan codazos en las listas de ventas, pero ocurre igual que con la Liga de fútbol. Sin embargo, tenemos escritores tan buenos, o más, que escasas veces aparecen en esas listas de los profesionales del papel. Claro ejemplo de ello es Juan Gracia Armendáriz, para mí El año en que murió John Wayne es de los mejores libros publicados en el año 2022 que recientemente hemos cerrado.

El año en que murió John Wayne en sus bien aprovechadas 164 páginas, a través de 14 narraciones, nos introduce en mundos llenos de emociones, con personajes e historias muy reales. Es un volumen espléndido para jóvenes lectores, adolescentes que desean conocer nuestra historia más cercana, pero a la vez con crudeza narrativa. El punto de partida es la familia, padres y madres, hijos e hijas, todos juntos, pero no todos son familia, la familia es mucho más que vivir bajo el mismo techo.

Disfrutamos con una narrativa poética del texto. La trama atrapa al lector con experiencias muy personales y reales, pero a la vez envueltas en bellas metáforas. Todo ocurre en el seno familiar que está lleno de amor, pero donde también existe violencia explícita, violencia machista, violencia terrorista, violencia juvenil.

Las vivencias son tan reales porque existe mucha narración autobiográfica en varios de ellos, como es el caso del abuso escolar o en la huida de la familia por la amenaza terrorista.

Los relatos nos trasladan al pasado, a la transición española, hay momentos muy concretos. Yo también viví en 1979, año que murió John Wayne, la necesidad de tener mi propia colección de pegatinas de los nuevos partidos políticos que llegaban con la democracia, todavía la conservo.

Estas narraciones te tocarán directamente, te molestarán, te harán pensar, te entristecerán, pero nunca será una lectura indiferente. Su gran dominio de la narración te sumerge con facilidad en las situaciones que están viviendo los personajes, convirtiéndote en uno más de ellos. ¿El objetivo de esta narración es matar al padre para que crezca el hijo? ¿es matar, enterrar con conocimiento nuestra historia reciente para crear una nueva y propia?

Catorces narraciones distintas. No es necesario enumerarlas, pero sí deseo destacar: En el año del Búfalo, la necesidad de seguir las pisadas del padre para superarlo; En Conejo Blanco el querer crecer y dejar de ser un “pringao” puede dirigirte hacia la violencia juvenil; En Jilgueros el olor de la mercromina y del coñac anuncia la llega del padre; En Avispas el amor es pura naturalidad sin alardes innecesarios; y Neoyorquinos es una narración magistral en la que en tan solo seis páginas nos sumerge en nuestra historia más reciente.

Por último, en El año en que murió John Wayne, nos traslada a la adolescencia con Western y sus bandas sonoras. Ennio Morricone nos susurra entre las páginas. John Wayne es un hombre fuerte y grande, como todos los padres, como todos los hijos ven a sus padres. En todos los westerns tenemos un duelo. Entre estas páginas tenemos muchos “duelos” hijos contra padres.

Juan Gracia Armendáriz deja claro en sus entrevistas que no es sociólogo ni analista de la sociedad, él es escritor, contador de historias y lo hace con gran belleza.

Los pequeños lectores recomiendan

Sara Heredia Jiménez, alumna de 4º de ESO, es quien nos ha recomendado este libro: “Como parece que el único objetivo que tiene nuestras vidas cuando estamos en 4º de Secundaria es estudiar, pues leer este libro te ayuda a estudiar. Son catorce relatos que puedes leer uno cada día y no te llevará más de diez minutos. Son historias muy reales, tan duras como la vida misma. Cuando cogí el libro pensé que no me gustaría porque algunas historias eran un gran párrafo, sin puntos apartes, pero después de leer la primera, sus personajes me atraparon. Me dio mucha rabia el fiel perro del Gordo, siempre paga el pato el más débil. La niña de la avispa es el personaje que más me sorprende del libro, es inteligente, valiente, aventurera, luchadora, una auténtica heroína montada en su bicicleta. En las historias saltamos desde Calahorra a Nueva York, contemplamos la caída de las Torres Gemelas, el atentado del 11M, o el miedo de una familia ante las amenazas del terrorismo etarra. Me he enterado mejor de la historia reciente que con el libro de texto de Sociales. Si en el Instituto se recomendaran libros como este seguro que leeríamos más”.

Este libro es un buen material de Lomloe. El “perfil de salida” del alumnado es casi nulo, pocos de ellos conocen la historia más reciente de España. Con la lectura de sus distintas narraciones podemos diseñar situaciones de aprendizaje para crear conocimientos, afianzarlos o llevarlos a la práctica y todo ello de una forma significativa y atractiva para el alumnado. Su lectura nos ayudará a plantear una metodología activa, motivadora y participativa, y con ella favorecer el trabajo tanto individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales. Como ejemplos de posibles actividades se pueden realizar mapas, friso histórico, descripción de personajes, debates para la solución de problemas, continuar la historia, etc.

El autor

Juan Gracia Armendáriz, Pamplona, periodista y escritor de novela, ensayos, poesía. Doctor en Ciencias de la Información, ha sido profesor titular en la Universidad Complutense durante dieciséis años. En la actualidad se dedica a la escritura de forma exclusiva, es columnista en el Diario de Navarra. Ha publicado 21 libros entre poemarios, novelas y relatos, algunos de ellos como obras colectivas. Entre los premios recibidos: Premio Jaén por Noticias de la frontera y Premio Institución Príncipe de Viana por Queridos desconocidos.