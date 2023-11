'Las cinco máquinas del amor'. El amor es amplio y diverso y tienes muchas formas de transmitirlo y percibirlo

Dentro de los principios pedagógicos y las competencias clave que deben desarrollar en todas las áreas el currículo educativo dentro del marco de la LOMLOE (nueva ley educativa) está la Educación Emocional. Este principio se debe trabajar en todas las clases, en todas las áreas. Además, las emociones y el aprendizaje cognitivos están íntimamente relacionados, los recuerdos se consolidan con las emociones y de esta forma también el aprendizaje. No tengo ningún dato científico, pero por mi experiencia personal puedo afirmar que el alumnado feliz aprende más, más rápido y mejor. Por todo ello me gusta recomendar a mi alumnado y a su familia libros para trabajar las emociones. Anteriormente hemos presentado: El hilo invisible, Mis pequeñas alegrías o El Emocionario dí lo que sientes. Hoy traemos Las cinco máquinas del amor.

Los protagonistas de esta historia son dos hermanos Lúa y Max. Como ocurre normalmente en todas las familias, ellos son muy distintos, Lúa es la hermana mayor y Max el hermano pequeño. Cada uno tiene sus gustos, aficiones, juegos, pero en lo que son muy contrarios es con “los besos”. A Lúa le encanta los besos, los abrazos, las caricias, cualquier forma de expresión del amor. A Max no les gusta nada, no los soporta, los aborrece, incluso les dan ascos, no importa quien se los dé, ni siquiera su familia. Los besos son algo repulsivo.

Lúa está convencida que a su hermano le ocurre algo, debe tener un problema de afectividad porque los besos son maravillosos, te dan calor, te transmiten felicidad, te quitan el dolor, te ayudan en las despedidas, son el gran abrazo del recuerdo, ayudan en el perdón y en la reconciliación…

No se puede vivir sin besos. Lúa muy contenta le cuenta a su hermano pequeño que ella tiene una máquina de besos que elabora cientos de besos de muchos tipos: besos de buenos días; de despedidas; el beso de esquimal; los besos metralleta; de reconciliación; besos de pedorretas; el beso curativo; beso mariposa; besos de reencuentro; besos de buenas noches, y el beso de porque sí.

Max es un niño pequeño, pero se pregunta que le pasará, se siente triste y contrariado. “A mí no me gustan los besos y mi máquina no fabrica tantos. ¿Habrá algo mal en mí? ¿Será que mi máquina está estropeada de verdad?” Esto le va creando angustias al pequeño Max. Pero todo se aclara en la visita a su abuelo que le explica que en realidad son cinco las máquinas del amor. Si quieres conocerlas ya sabes los que tienes que hacer: “leer y disfrutar con este libro”.

Si te encantan los besos lee este libro, pero si no soportas los besos también tienes que leerlo. Y si eres de los que eligen a quien y cuando darle tu cariño, por supuesto que tienes que leerlo.

Los pequeños lectores recomiendan: Nicolas García Montero, alumno de 5º de Primaria: “Cuando presentaron este libro en el club de lectura muchos querían leerlo y hacer la ficha, pero yo dije que no me gustaba nada el tema. Odio los besos, es algo asqueroso, llenos de babas, de niños chicos. No me gustan los besos de nadie, bueno solo los de “Canelo” mi perro. Tampoco me gusta que me toquen, mi abuela me dice que soy más arisco que un gato. Pues que se aguanten, no voy a cambiar. Además, pensaba que este libro era para niños pequeños, de Educación Infantil. Pero me ha gustado mucho, me ha enseñado que puede haber otras formas de expresar el amor que no sea con achuchones y besuqueos, por eso yo no tengo nada estropeado.”

Las cinco máquinas del amor, con solo 40 páginas, nos muestra las distintas expresiones del amor, con un lenguaje sencillo para los más pequeños, pero también es muy útil para los más mayores. Es una lectura a partir de los 6 años, pero todos podemos disfrutar con él. Es un álbum en tapas duras, papel mate de gran calidad, de gran tamaño, 24x27 cm, y todas sus páginas apoyadas con hermosas ilustraciones.

Actividades con su lectura: Tras la lectura del libro y su puesta en común, vamos a crear un mapa conceptual con nuestras emociones. Los besos son parte de ellas, pero no la única. Cada uno tenemos un mapa-esquema distinto, pero no es mejor o peor. Este esquema lo completamos con fotografías o dibujos con los seres queridos a los que les expresamos nuestras muestras de amor, de cariño, de aprecio. Entre nuestros seres queridos también están nuestras mascotas.

¿Tenemos alguna máquina del amor estropeada? En un segundo nivel podemos escribir una historia donde nos expliquemos a nosotros mismos qué máquina del amor tenemos estropeada; la razón; cuándo ocurrió y cómo podemos arreglarla. ¿Podemos crear nuestra propia máquina del amor? Seguro que sí, ponte en marcha y créala.

Autora:

Marta Prada Gallego. Guía Montessori infantil. Educadora de familia. Formada en comunicación no violenta y es instructora de yoga para niños, asesora de lactancia y educadora de masaje infantil. Administradora y autora del blog www.pequefelicidad.com en 2015 para compartir su forma de entender la infancia. En 2017 su blog recibió el premio al mejor blog de la blogosfera. Ha formado y asesorado desde 2016 a cientos de familias por todo el país a través de sus talleres presenciales de educación respetuosa y Montessori en el hogar. Su web acumula un historial de 47 millones de visualizaciones y tiene más de 100.000 seguidores en sus redes sociales. Entre sus libros dirigidos a las familias tenemos: Cuentos Montessori para crecer felices, Cuentos Montessori para las buenas noches, Cuentos Montessori para potenciar la autoestima, entre otros. Para los más pequeños destacamos Mamitis, que ha vendido más de 10.000 ejemplares.

Mercé Tous Prieto, Barcelona. Graduada en Bellas Artes y profesora de Arte por la Universidad de Barcelona. Postgrado de especialización en ilustración de libros infantiles y juveniles en la Escola Eina. Profesora de Educación Visual y Plástica, pero en la actualidad se dedica exclusivamente a la ilustración. Entre sus publicaciones destacamos: El sendero de los ríos, El último violín y sobre todo Mamitis.