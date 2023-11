'Los jóvenes cuentan'. La infancia de grandes personas

Cuando elegimos este libro en el club de lectura fue porque estábamos cansados de escuchar noticias negativas de los jóvenes en los medios de comunicación. En un bosque 10.000 árboles crecen llenos de vida y no hacen ruido, solo uno cae y es un gran estropicio.

Cuando empezamos a trabajar Los jóvenes cuentan nos encontramos con una gran joya tanto para el alumnado como para los educadores. Las instrucciones del 21 de junio de 2023, de la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, sobre el tratamiento de la lectura para el despliegue de la Competencia en Comunicación Lingüística en Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria nos indica que la lectura es una actividad inseparable e inherente al hecho de aprender, y que debe realizarse de forma coordinada y planificada por todo el profesorado y por todas las áreas. Es decir, aprender a leer, leer y comprender lo que se lee es trabajo de todos.

En Los jóvenes cuentan he encontrado un gran aliado para poder motivar al alumnado en todas las áreas con el mismo volumen. El libro nos presenta a grandes personas, 50, pero durante su infancia. Todos ellos en su infancia han sido curiosos, impulsivos, entusiastas, espontáneos, aventureros, imaginativos, tenaces, resistentes antes los problemas, solidarios con sus comunidades, es decir, como mi alumnado. Y de esas semillitas crecieron grandes personas.

Greta Thunberg fue una incomprendida cuando se puso en huelga escolar por el clima. Seguramente William Kamkwamba, un niño campesino malaui, fue considerado un loco cuando hablaba de domesticar la fuerza del viento. Ruth Lawrence, cuando le relataba a sus amigas la belleza de las matemáticas sería considerada una extravagante, pues con diecinueve años ya tenía tres títulos universitarios bajo el brazo. Mary Anning, hija de un carpintero con nueve hijos y sin recurso económicos, fue una experta en fósiles que aprendió por su cuenta. Ann Makosinski, que desde niña prefería jugar con cajas de cartón y piezas de viejos ordenadores, en su cole siempre estaba construyendo artefactos “que no servían para nada” y participando en ferias científicas, aquí seguro que sería una de las alumnas de “Diverciencia”, ella decía que el truco era que cualquier idea, por muy loca que pareciera debías seguirla hasta el final (datos – hipótesis – resultado).

Este libro esta lleno de datos curiosos y divertidos: la primera calculadora fue inventada por Blaise Pascal, un niño francés nacido en 1623 y se entretenía trazando formas geométricas; o como Richard Turere, un niño ganadero masái, diseñó un espanta leones para defender a sus vacas, de cuidar su ganado ahora está estudiando Ingeniería Industrial.

Este libro ayuda a romper esa falsa idea de que las matemáticas es la asignatura más difícil. Las matemáticas es la asignatura más fácil, está llena de trucos, y nos hace la vida más cómoda; o que las actitudes ecologistas no valen para nada, es posible limpiar los océanos, salvar nuestro planeta; que la lluvia no es solo necesaria para nuestros campos, sino que también puede ser una fuente de energía; que los videojuegos no son una pérdida de tiempo, si eliges los apropiados son herramientas educativas.

Con este libro podemos trabajar desde distintas áreas, interdisciplinar y coordinadamente:

Conocimiento del Medio Bjök, Momcilo Gavric, Greta Thunberg, Calvin GrahamMohamad Al Jounde, Jade Hameister, Bethany Hamilton, Temba Tsheri, Pocahontas, Boyan Slat y Mary Anning.

Educación Física con Michaela Mycroft, Pelé, Laura Dekker, Ellie Simmonds, Sachin Tendulkar, Red Gerard, Nadia Comäneci y Billy Monger,

Lengua con Louis Braille, Shirley Temple, Marley Días, Thadiwe Chama, Kimmie Weeks y Mayra Avellar Neves

Matemáticas con Ruth Lawrece, Ann Makosinski, Blaise Pascal, Reyhan Jamalova y Jordan Casey

Música con Stevie Wonder, Amadeus Mozart y Clara Schumann

Plástica con Pablo Picasso, Skyler Grey, Wang Yani, Neha Gupta, William Kamkwamba y Richard Turere

Religión con Hector Pieterson, Samantha Smith, Claudette Colvin, Iqbal Masih y Emma González

Valores sociales y cívicos con Enma Watson, Ana Frank, Nkosi Johnson, Gulwali Passarlay, Malala Yousafzai y Hannah Taylor,

Niños y niñas de todos los confines del mundo, con un gran sueño que convirtieron en realidad. Seguro que sus familias y sus educadores los acompañaron en este camino, pues aprendamos de ellos.

Los pequeños lectores recomiendan: Ismael González Millán, alumno de 2º de Bachillerato: “Me gustaría estudiar Magisterio y este libro me indica el camino que debe seguir un educador, que es alimentar el sueño, la ilusión del niño. Tenemos que transmitirles ánimo para que continúen con su sueño. Todos los niños y niñas tienen un gran genio en su interior y la escuela debe existir para alimentarlos y no para sacar adultos alineados, todos igualitos en mediocridad. Me ha encantado este libro”

Los jóvenes cuentan es un libro que a través de sus 50 personajes toca todos los temas: la ecología, el pacifismo, la justicia, la política, el arte, el cambio climático, el maltrato infantil, la discapacidad, el deporte, la igualdad, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, las tecnologías, etc. Su mensaje es muy claro: “Nadie es demasiado joven para comenzar una revolución”

Es un libro en gran formato, 30x26, con 112 páginas, encuadernado con tapas duras y en papel brillo, con dibujos y fotografías en todas sus páginas.

Actividades con su lectura: Este libro lo podemos disfrutar en todos los niveles de primaria. Antes de su lectura debemos crear expectativa desde su portada. En ella tenemos a 10 de sus protagonistas, y objetos que nos dan pistas de quienes son. Con breves frases los presentamos. Recomiendo que su lectura se realice entre todos los profesores que entran en el aula, que se reparta de la forma más apropiada a su asignatura. Durante la lectura podemos ir realizando nuestra “propia ilusión, nuestro propio sueño para crear un mundo mejor” utilizando la técnica del Iceberg o del camino de la montaña. Tras finalizar su lectura realizaremos una “Sala de museo” con los retratos de los personajes para colocar nuestras fotografías junto a los que nos encontramos más cercanos a sus trabajos por mejorar el mundo. Y una gran fiesta disfrazándonos como personajes del libro. Lo dicho, a leer y a disfrutar.

Autor:

Tom Adams. Yorkshire, Reino Unido. Escritor y productor de televisión. Empezó a escribir libros infantiles cuando su hijo, con 5 años, empezó a realizarles múltiples preguntas sobre las ciencias y el funcionamiento del mundo. En la actualidad tiene una decena de libros de ciencias dirigido a los más pequeños como la serie Divertida: “Física divertida”, “Química divertida” y “Biología divertida” que por desgracia en la actualidad están descatalogados, pero los puedes conseguir en librerías de segunda mano. “Feel the Force, Molecule Mayhem”, que aún no ha sido publicado en castellano, ha obtenido el Premio de Escritura Educativa de la Sociedad de Autores/ALCS.

Sarah Walsh. Kansas City, Estados Unidos. Pintora, diseñadora e ilustradora. Trabaja tanto la ilustración digital como la tradicional. Con la misma característica que Los jóvenes cuentan ha realizado las ilustraciones del volumen Ellas cuentan y las de la nueva edición de Matilda, de Roald Dahl.