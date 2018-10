Perico Pañero entrega su calidad a la Bienal de Canela de San Roque

"Ha sido emocionante vivir cómo hemos seguido trabajando tanto mis hermanos y yo como el Ayuntamiento de San Roque para que esta II Bienal de Canela sea así", dijo un emocionado José Canela en cuanto la concejala de Cultura, Dolores Marchena, le cedió la palabra en el salón de actos del palacio de Los Gobernadores. Toda la apertura de esta cita se llenó, en cada instante, de tensión emotiva y recuerdo.

"Alejandro fue un cantaor inmenso, de los que sale uno cada muchísimos años", añadió inmediatamente José Vargas, presidente honorario de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, cuando pasó al atril para presentar a Pedro Lérida López, Perico El Pañero (Algeciras, 1974).

El cantaor, acompañado por Antonio Carrión, agradeció la apuesta sanroqueña por la seriedad, la calidad y el respeto a una música y su mundo que son el principal emblema cultural de Andalucía.

Su comienzo por soleá ya llenó de misterio el espacio: "Ay, murallas quieren ponerme pa que yo a ti no te vea y por el monte pasan mis ojitos y se enverean". Perico El Pañero tiene todas las credenciales con las que se muestra como una de las principales figuras del cante gitano-andaluz actual. Transmite a la afición con toda la fuerza. Y la hace vibrar. No hay más que ver la cara de Carrión al tocarle, un sabio de la sonanta que ha escoltado a los mejores y que estaba con él cuando el algecireño salió a hombros de la iglesia de San Luis de los franceses en la Bienal de Sevilla de 2016.

Caldeó el ambiente aún más El Pañero por tangos, especialidad de la casa: "La nochecita caía y yo durmiendo en el suelo y al relente, con qué voy a pagarle yo al que quiera recogerme".

Y luego llegó el inmenso reto que es siempre cantar por seguiriyas. Profundo y largo de conocimiento como es, embobó al abarrotado salón sin paliativos. Hizo lo que es este palo en puridad: un grito de lamento y desgarro. No se habla a las cabezas cuando se hace bien, sino a los corazones. Ovación con el público puesto en pie. Emoción a flor de piel.

Los fandangos cosecharon otra puesta en pie de un respetable poblado de conocedores muy profundos de lo jondo.

La II Bienal Canela de San Roque, de esta forma, no ha podido arrancar mejor.

Perico El Pañero está en el momento más dulce de su trayectoria flamenca. Precisamente por eso, porque ha convertido sus recitales en un embrujo de transmisión de sentimientos. Si sabe de esto no se lo pierda. Y si no, sepa que es un cantaor ideal para verlo en vivo y que el flamenco ya no salga de su vida, probablemente, jamás.