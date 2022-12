'Después del Océano'. Recomendación de Reyes para los lectores de 10 a 14 años

Entramos en una edad donde se le complican los regalos a los Reyes Magos. Hemos creado una vida tan intensa con actividades extraescolares que no le queda tiempo para las lecturas. El cine y la televisión son grandes aliados de los autores, que compren los derechos para llevar un buen libro a las salas de proyección es un gran impulso para cualquier escritor. Pero a la vez, el cine y la televisión quitan tiempo para leer.

En esta franja de edad, en muchos casos, lo único que leen son los libros usados en el colegio. Pero las editoriales, los libreros y los Reyes Magos tienen buenos libros para romper esta tendencia.

En las páginas de La Estantería hemos recomendado libros apropiados para esta edad como: Andanzas de un flautista llamado Tristrás, Alma de elefante o Diferente.

Y las librerías se han llenado de buenas novedades. Para reírte aquí tienes una aventura llena de humor: Animalotes con texto e ilustraciones de Aaron Blavey, de la Editorial Anaya. Los animalotes son un grupo de animales de mala calaña que le hace la vida imposible a muchos, pero en realidad ellos quieren ser héroes y ser querido por todos. El Sr. Lobo, el Sr. Tiburón, el Sr. Serpiente y el Sr. Piraña te descubrirán un mundo muy divertido. En tus Reyes no puede faltar un clásico: La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, Editorial Alma, Colección Clásicos ilustrados. Traducción de Mauro Armiño e ilustraciones de Tyto Alba. Comparte con el millonario Phileas Fogg una gran aventura. Con su lectura te pasearás aprendiendo geografía, ciencia y conocerás distintas culturas.

Los pequeños lectores recomiendan

La sugerencia es de Palma Combe Bosque, alumna de 2º de ESO: “En mi carta a los Reyes Magos siempre van un par de libros. Como disfruté mucho con Las aventuras de Tom Sawyer tanto con el texto como con sus ilustraciones, me he pedido para estos Reyes Mujercitas. También me he pedido Después del Océano de Belén Martínez. Mis amigas me han dicho que es una novela llena de sensibilidad.”

El marco histórico en el que se encuadra Después del Océano es en el año 2011, en el Japón que está viviendo uno de los tsunamis más letales de la historia. La protagonista es Nanami Tendo, ella sobrevive a la catástrofe, pero su hogar, su mundo, queda destruido, arrasado. Años más tarde, Nanami conoce en Kioto a un chaval que le trae recuerdos que creía haber dejados atrás. Su prosa es tan poética que es como el arrullo del mar.

Autora

Belén Martínez nació en Cádiz. Estudió enfermería y, actualmente, compagina su trabajo como matrona con la escritura. Esta es su última novela, que ha llegado a las librerías en estas Navidades. Su primera novela Lilim 2.3.2003 ganó el premio Darkis. Con Una sonata de verano ganó el premio Azagal de literatura juvenil y el premio Puck de novela juvenil. Hasta la última estrella, Cuando reescribamos la historia y El vals de las brujas son sus anteriores publicaciones. El Diario de Cádiz indicaba en la presentación de su segunda novela que “es uno de los máximos valores de la literatura juvenil en Andalucía”.