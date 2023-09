'El Canto del Abismo'. El romance y la fantasía al servicio de una aventura de piratas

El reino de Thanglia se encuentra en un momento de expansión. Su capital, Ciudad Amurallada, controla la costa Septentrional hasta la Ciudad Errante, de Sur a Norte. La gran cordillera de la Región Oriental defiende al Imperio de las Tierras Indómitas. Frente a sus tierras se encuentran las Islas Vírgenes, Bahía Calavera y El Abismo. Pero en todo gran Imperio siempre tiene que existir un garbanzo dentro del zapato y Thanglia tiene a “Cabo Villano” que es madriguera de piratas, esclavistas, ladrones y villanos.

El monarca de Thanglia, es orgulloso, altanero, ambicioso y sanguinario. Siempre va pulcramente peinado y sobre su cuidada cabeza una corona de oro macizo tallada en forma de guirnalda de laurel. Odia a los piratas, pero es más malvado que todos ellos juntos. Aunque fue él quien había entregado Cabo Villano a ellos con tal que se mantuvieran al margen de su territorio y especialmente de su impecable ciudad. Tenía cuatro hijos y todos competían a ver cual de ellos era más imbécil, prepotente y caprichoso. Las calles de la ciudad estaban ensombrecidas por la gran muralla, en ella lo único que brillaba eran las armaduras de los soldados, sus corazas pesadas, sus espadas, ellas se construían con el mejor acero, pero para nuestra protagonista, Selena, tanto brillo no les daba valentía, en realidad eran lentos y torpes.

Nuestra protagonista es Selena (Diosa de la luna según la mitología griega), Capitán pirata. Tiene 25 años y una gran fama en todo el imperio por el sobrenombre de “La Reina”. La Capitana es seria, incluso con sonrisa arrogante, ataviada con sombrero de ala ancha, altas botas, ondas doradas en su cabellera y un tatuaje muy curioso en el antebrazo.

La aventura se inicia en una sucia taberna donde Selena está buscando una nueva tripulación. Es el lugar ideal para entre malos olores y peores caras, presentarnos las virtudes de nuestra protagonista en una cinematográfica pelea con puños y espadas. En medio de la estocada y el sonido del choque de los metales también conoceremos a Henry, que se encuentra escondido en Cabo Villano porque ha huido de su padre. Pero ¿quién es Henry?

La historia da un importante giro, de las apestosas calles de Cabo Villano al palacio real de la Ciudad Amurallada. El monarca de Thanglia solicita una reunión con Selena para requerir sus servicios. Le pide que atraviese el Abismo. El Abismo es el punto más profundo y horrible del océano, habitado por seres crueles. Nadie ha vuelto de sus aguas, las leyendas dicen que han sido devorados por monstruos despiadados o arrastrados a sus frías e infinitas aguas por las sirenas.

Los personajes secundarios como Ben, el segundo de a bordo, el engreído y presumido Jacob, y otros, están muy bien descritos y posicionados en la historia.

Si te gustan los piratas, los reyes malvados, los piratas, las brujas, las tormentas en medio del mar, las sirenas, la aventura en general, no dejes de leer este libro.

Los pequeños lectores recomiendan: Sara Heredia Jiménez, alumna de 4º de ESO: “Me ha gustado mucho que la capitana sea una chica porque siempre son los chicos los protagonistas en las aventuras por los mares y muy pocas las piratas. Las historias de piratas me encantan: el mar, la libertad, el viento en la cara y no saber qué se va a encontrar en medio de una tormenta. Con este libro he podido vivir muchas emociones distintas: alegría, miedo, tristeza y sobre todo las sorpresas. La escena inicial de la taberna magnífica era de película. La recomiendo para todos los que les guste los libros de piratas y también de fantasía.”

Actividades con su lectura: Las aventuras de piratas dan pie a muchas actividades, pero hoy nos vamos a central en las canciones. Primeros tenemos que crear canciones divertidas como si estuviéramos en la taberna más famosa de “Cabo Villano”. Cuando ya tengamos lista la letra y la música la cantamos como si estuviéramos en esa taberna celebrando el cumpleaños de nuestra Capitana Pirata, es importante tener preparada alguna ropa de piratas, que no falte el pañuelo para la cabeza, el parche y una bandera con la calavera.

Seguimos con canciones, pero ahora de las Sirenas y Sirenos. En un primer momento debe tener una agradable melodía, atractiva y amorosa. Una buena idea puede ser usar frases de las canciones de moda de este verano. Pero en una fase final tiene que cambiar, cantamos la misma letra, pero ahora con voces roncas, tristes, melancólicas. A la vez que las cantamos se puede bailar. Si no sabes cantar no importa, y si lo haces tan mal que llueve, mejor, que hace falta agua para nuestros pantanos.

El género de piratas no decae. La isla del tesoro Robert Louis Stevenson, es un clásico de la literatura que continúa gustando y a la vez inspirando nuevas historias. Esta historia tiene la modernidad de los años actuales y unas gotitas de fantasía heroica.

El canto del Abismo es una novela ágil, de fácil lectura, con muchos diálogos y descripciones que ayudan a seguir la trama, con 240 páginas y un final cerrado pero que animará a los jóvenes lectores a crecerlo hasta “donde el viento los lleve”. Recomendada para jóvenes a partir de 12 años.

Autores

Sare Cadaval Fleming, Munguía (Vizcaya). Con solo 14 años ha sido la ganadora de la XVI edición de los Premios Jordi Sierra i Fabra de literatura para menores de 18 años. Sare escribió su primera novela con 11 años. El jurado ha destacado del texto: “trepidante fantasía épica, con un mundo muy original y unos personajes sólidos y bien construidos”.

Mónica Armiño Yela, Madrid. Graduada en Bellas Artes. Trabaja para distintas agencias con ilustraciones para publicaciones infantiles. Tiene amplios conocimientos en técnicas digitales y tradicionales. Las portadas de los últimos tres premios Jordi Sierra I Frabra son de ella. La Bestia, Los Impostores, y el actual El canto del Abismo.