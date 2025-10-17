Un narco intenta atropellar a dos guardias civiles y destroza un bar en Chiclana tras empotrarse con un coche

La localidad de Chiclana de la Frontera fue en la madrugada de este viernes, 17 de octubre, el escenario de una impactante escena que a punto estuvo de acabar en tragedia como consecuencia del intento de atropello de dos agentes de la Guardia Civil por parte de un narcotraficante. Los hechos tuvieron lugar durante un dispositivo policial, destinado a abortar un alijo de droga en las marismas de Carboneros.

Todo se inició a raíz de que los radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil detectasen la presencia de una embarcación sospechosa en las citadas marismas, situadas en las inmediaciones del núcleo urbano chiclanero.

Tras desplazarse a la zona una patrulla, una furgoneta que permanecía oculta emprendió la huida de forma precipitada a gran velocidad, si bien sus ocupantes se vieron forzados a abandonar pronto el vehículo, aprovechando la oscuridad de la noche para huir a nado por los caños, según fuentes de la Benemérita consultadas por esta redaccción.

Casi de forma simultánea, un hombre, al volante de un coche, trató también de huir de los agentes, emprendiendo la huida de forma temeraria y haciendo caso omiso a las indicaciones de aquéllos para que parase el vehículo, obligando a ambos a echarse a un lado de la carretera para no ser atropellados.

Su alocado trayecto fue corto y accidentado, ya que se empotró contra la terraza de un bar, El Campito, que quedó destrozada. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar, según las mismas fuentes.

La lancha detectada en las marismas, una vez inutilizada. / M.G.

Tras la inspección de la zona, la Guardia Civil localizó 21 garrafas de combustible, víveres y una embarcación neumática con un motor fueraborda. La investigación sigue abierta a la espera de poder detener a los implicados.

Los hechos sucedieron de forma paralela a la incautación en Chipiona de un alijo con 27 fardos de hachís, con un peso superior a una tonelada, y la detención de cinco personas por delitos contra la salud pública y posesión de un arma de fuego, un fusil de asalto listo para su uso. La lancha semirígida en la que se transportaba la droga fue localizada por el SIVE.