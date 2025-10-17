La Guardia Civil investiga a una conductora a 155 km/h en un tramo limitado a 70 en la A-7 a su paso por Algeciras

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Cádiz han investigado a la conductora de un turismo que fue sorprendida circulando a 155 kilómetros por hora en un tramo limitado a 70, en la autovía A-7, dentro del término municipal de Algeciras.

Los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2025, a la 1:15 de la madrugada, durante un control de velocidad establecido por los agentes en la carretera A-7 (La Junquera–Algeciras). El radar del dispositivo detectó el vehículo cuando circulaba en sentido creciente, más del doble de la velocidad permitida en ese punto de la vía.

Tras ser identificada, la mujer fue investigada por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Cádiz como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 379 del Código Penal.

Dicho precepto contempla para estos casos penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, además de la retirada del permiso de conducción por un periodo de entre uno y cuatro años.