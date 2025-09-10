Álvaro Muñoz Escassi, de su conducción temeraria por la A-7 a sus romances y veranos de lujo entre Tarifa y Sotogrande

Álvaro Muñoz Escassi vuelve a estar en el punto de mira, esta vez por motivos poco glamurosos. Según fuentes judiciales consultadas por Europa Sur, el jinete fue cazado este verano en la A-7 a la altura de Algeciras cuando circulaba a más de 80 km/h por encima del límite permitido en un tramo donde no se puede superar los 100. Una infracción grave en una vía saturada de coches y turistas, pero el jinete tenía prisa por llegar a uno de sus destinos favoritos del mundo.

Más allá de la multa y los quebraderos de cabeza judiciales, lo cierto es que Escassi tiene una relación de largo recorrido con el Campo de Gibraltar, y especialmente con Tarifa, donde el calor, el viento y las playas siempre parecen convertirse en el escenario de sus capítulos más sonados.

Álvari Muñoz Escassi tiene una relación de largo recorrido con el Campo de Gibraltar, y especialmente con Tarifa. / Instagram

En sus redes sociales abundan las fotos en Carbones 13, el chiringuito de Los Lances que regentan Raquel Meroño y Santi Carbones, íntimo amigo del jinete. Allí ha compartido desde posados sin camiseta a divertidas instantáneas junto a la exmiss María José Suárez y su familia, en escapadas que parecían idílicas antes de la sonada ruptura.

El verano de 2024 lo colocó en el centro del huracán mediático tras dejarse ver con la actriz Hiba Abouk en playas y casas de lujo tarifeñas. Según la revista Semana, Escassi habría alquilado una villa blindada contra miradas indiscretas por más de 4.500 euros la semana. El programa Vamos a ver de Telecinco habló incluso de “nidito de amor” frente al Estrecho de Gibraltar.

Álvaro Muñoz Escassi en uno de sus “niditos de amor” frente al Estrecho de Gibraltar. / Instagram

La televisión también ha hecho de Tarifa un inesperado plató para su vida personal: en la última edición de MasterChef Celebrity, el sevillano reapareció en el chiringuito BiBo de Dani García dando clases de kitesurf a los jueces. Fue allí donde, entre fogones y olas, saltaron las primeras chispas con Abouk, alimentando los rumores de romance que hasta hace nada llenaban portadas.

Y no todo ha sido amor. El programa Fiesta reveló que en agosto de 2024 que Escassi protagonizó otro episodio de conducción temeraria desde Tarifa a Zahara de los Atunes en tiempo récord: 35 infracciones en apenas 15 minutos, según los colaboradores del espacio. La Guardia Civil, apuntaban entonces, abrió una investigación.

Su idilio con Tarifa viene de lejos. Ya en 2019 participó en el Tarifa Beach Polo, torneo que llenó la playa de Los Lances de caballos y glamour, con Escassi entre los grandes protagonistas. En 2018 se le vio en esas mismas arenas junto a Carmen Matutes en un verano de pasión. Y un año antes, tras un torneo de polo, fue sorprendido en la ciudad con otra joven, en uno de esos romances fugaces que tanto le persiguen.

Álvaro Muñoz Escassi, con el chiringuito Carbones 13 de fondo. / Instagram

Sotogrande, la otra cara del lujo en la vida de Escassi

Si Tarifa es el paraíso bohemio y desinhibido de Escassi, Sotogrande representa la otra cara del lujo en su biografía: la hípica, el polo y el estilo de vida exclusivo. Allí reside desde hace años su hermano Gonzalo, responsable de la zona sur de la empresa de hielo Procubitos y profesor de equitación en sus ratos libres.

El vínculo de Álvaro con la urbanización más exclusiva de San Roque se remonta a mediados de los 2000, cuando fue contratado como jinete profesional en Sotogrande Hípica. Fue, dicen quienes le conocieron entonces, una de sus etapas doradas: llegó a figurar entre los cinco mejores jinetes de España y acarició la posibilidad de competir en unos Juegos Olímpicos, respaldado por algunas de las mejores cuadras del momento.

En aquellos años, Sotogrande le dio proyección internacional. Rodeado de propietarios dispuestos a invertir en caballos de primer nivel, perfeccionó su alemán y su inglés —idiomas que aprendió casi por obligación, entre entrenamientos y cenas con familias extranjeras— y se convirtió en un rostro habitual del polo, uno de sus deportes predilectos.

Entre fiestas, caballos, romances y ahora sanciones al volante, Álvaro Muñoz Escassi ha hecho del Campo de Gibraltar mucho más que un lugar de vacaciones: lo ha convertido en escenario de su particular novela de verano, un relato que siempre parece tener un nuevo capítulo (y alguna que otra multa) esperando entre Tarifa y Sotogrande.