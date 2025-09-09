Álvaro Muñoz Escassi comparece ante un juez de Algeciras como investigado por un delito de conducción temeraria

Álvaro Muñoz Escassi, uno de los rostros más conocidos de las revistas del corazón en España, ha comparecido en la mañana de este martes, 9 de septiembre, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras en calidad de investigado por un supuesto delito de conducción temeraria. El famoso jinete, según fuentes judiciales consultadas por Europa Sur, fue captado este verano por las autoridades al volante de un coche en la A-7 cuando circulaba a más de 80 km/h sobre la velocidad permitida en un punto de la autovía.

En el caso de atribuírsele el tipo básico del citado delito, según el artículo 380 del Código Penal, Muñoz Escassi se enfrentaría a una cuantiosa multa y a una pena de prisión de entre seis meses y dos años, más la privación del derecho a conducir vehículos a motor entre uno y seis años. Caso de ser condenado, al carecer de antecedentes penales, eludiría la entrada en la cárcel al tratarse de una pena inferior a dos años, si bien afrontaría tanto la sanción como la retirada del permiso de conducción.

Si se tratase del tipo agravado del delito, de acuerdo al artículo 381, la pena de prisión sería de entre dos y cinco años, con multa de 12 a 24 meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de 6 a 10 años.

Con gafas de sol y apoyado en dos muletas, aceptó fotografiarse con todo aquel que se lo pidió en el entorno de uno de los bares más frecuentados por jueces, fiscales y funcionarios de los juzgados

Los hechos que se imputan a Muñoz Escassi, según las mismas fuentes, tuvieron lugar en la citada autovía en un tramo del término municipal de Algeciras, donde la velocidad máxima no supera los 100 km/h, ya que se trata de una zona interurbana muy concurrida por los vehículos a lo largo de todo el día. En verano, ese trasiego se ve incrementado notablemente por los turistas y las personas que se dirigen hacia los puertos de Algeciras y Tarifa para cruzar en ferri el estrecho de Gibraltar rumbo a Marruecos y viceversa.

Desayuno en el bar 'El Juzgado'

La comparecencia de Muñoz Escassi en la sede judicial algecireña no ha pasado inadvertida para muchas personas y tampoco él ha hecho por ocultarse. Todo lo contrario. Con gafas de sol y apoyado en dos muletas, aceptó fotografiarse con todo aquel que se lo pidió en el bar El Juzgado, donde se sentó a desayunar.

Muñoz Escassi y Rafael Paredes, propietario del bar 'El Juzgado', este martes. / Facebook bar 'El Juzgado'.

"Cuando le vi, le dije a mi mujer que era el Escassi, pero ella me dijo que me callase y me pusiera a trabajar porque había mucha faena... pero era él", describe Rafael Paredes, propietario del bar, situado frente a los juzgados algecireños, en la plaza de la Constitución, y frecuentado de lunes a viernes por jueces, fiscales y demás funcionarios. "Ha sido muy amable y simpático con todo el mundo y se ha hecho fotos con todo el que se lo ha pedido", añade Rafael con precisión.

Un asiduo del Campo de Gibraltar

Con los campos de polo de Sotogrande (San Roque) y Tarifa como referentes, Muñoz Escassi es un personaje asiduo de la comarca del Campo de Gibraltar cada verano. Este año no ha sido una excepción. En sus redes sociales ha dejado constancia de su querencia por las playas del sur de Europa y, particularmente, por las tarifeñas. Otro tanto ocurre con su pasión por la hípica y por el deporte de la bocha, del que ha sido practicante en las canchas sanroqueñas.