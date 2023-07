Tarifa, el lugar elegido por las 'celebrities' para desconectar este verano

Un verano más, los famosos e influencers eligen Tarifa para desconectar de sus rutinas y disfrutar de las playas y la gastronomía del Campo de Gibraltar. En las últimas semanas, el movimiento de las celebrities por la zona ha dejado huella en las redes sociales. Entre las visitas más destacadas, las de Anita Matamoros, Makoke y Javier Tudela, junto a la de Laura Matamoros o la de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez.

La familia de Makoke ha viajado hasta Bolonia para pasar unos días entre arena y sal presumiendo de los bonitos lugares de la ya nombrada Mejor Playa de España 2023. Mientras que Makoke subía a sus redes varios posados en bikini junto a las piscinas naturales, su hijo, Javier Tudela, presumía de familia junto a Marina Romero y el pequeño Javier, hijo de ambos, recordando su anterior visita al municipio. "Mismo lugar, 2 años de diferencia y muchos cambios", publicaba la influencer sevillana.

Anita Matamoros, por su parte, también ha documentado la escapada familiar en Instagram. En su caso, en una de las publicaciones, la celebrity ha mostrado uno de los atractivos de la playa tarifeña, la duna de Bolonia.

"Aquí en vez de entrenar, se sube la duna, que no es tontería. Ir descalza todo el día es una fantasía. Y la tripita de Marina también me pone muy contenta cada vez que la veo".

Al igual que su hermana, Laura Matamoros ha subido hasta lo más alto de la duna de Bolonia para compartir las inmejorables vistas hacía la playa. Laura ha descubierto la capital del deporte de viento de primera mano practicando Kite, además de otros deportes como el golf.

"Por más veranos y días cómo este. Hemos jugado al golf (con mis zapas de tenis 😂) , he hecho mi primera clase de kite y me he ganado una birra 😜 thankkkkksss babbeeee".

En otra de las playas de Tarifa, en este caso, la de Los Lances, se han dejado ver Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La famosa pareja ha recorrido la costa gaditana haciendo paradas en Tarifa y en El Palmar.

En su visita a la localidad campogibraltareña, el jinete no ha dudado en meterse en los fogones del restaurante Carbones 13 y pasar un buen rato, momentos que ha compartido en un resumen de su escapada.

"Acumulando momentos para recordar. Este verano vamos a venir mucho por aquí… Gracias. Y ahora a seguir cocinando".