Cinco detenidos y más de una tonelada de hachís interceptada por la Guardia Civil en Chipiona

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico de la costa gaditana. Los agentes del Instituto Armado han interceptado un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona. La embarcación de alta velocidad fue localizada a través del SIVE como sospechosa de realizar actividades de narcotráfico. Tras organizar un dispositivo policial, donde participaron guardias civiles del EDOA de Cádiz, Servicio Marítimo Provincial y Seguridad Ciudadana, abortaron el alijo interceptando 27 fardos de hachís de unos 40 kilos cada uno, con un peso aproximado de más de 1.000 kilogramos, a falta de pesaje oficial. De igual forma se han detenido a 5 personas, por los delitos de tráfico de drogas, y se han incautado una embarcación semirrígida y un fusil de asalto municionado y listo para su uso.

La intervención se realizó alrededor de la media noche pasada, cuando los guardias civiles que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la zona de playa Micaela de Chipiona.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se alertaron a diversas unidades del Cuerpo, participando en el operativo el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Policía Judicial de ésta Comandancia, siendo apoyados por agentes del Servicio Marítimo Provincial, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Chiclana y varias patrullas de Seguridad Ciudadana.

Los agentes en servicio observan un trasvase de la droga desde la EAV a la semirígida, por lo que el dispositivo policial interviene, interceptando por agua la semirrígida cargada de fardos y al piloto. Por tierra se detuvieron a otras 4 personas que aguardaban el alijo, incautando en la zona un fusil de asalto municionado y listo para su uso.

Los detenidos y todo lo incautado, fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, para la confección de las oportunas diligencias. La operación continúa abierta.