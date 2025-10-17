Tres pescadores detenidos en el Estrecho tras capturar un atún rojo de 90 kilos, especie protegida

Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han detenido a tres pescadores tras ser sorprendidos con un atún rojo de unos 90 kilos de peso en aguas próximas a la bocana del puerto de Ceuta. La intervención tuvo lugar a primera hora de la mañana del jueves, cuando los agentes detectaron una patera procedente de Marruecos que navegaba en dirección a la costa española.

En su interior hallaron una gran pieza de atún rojo (Thunnus thynnus), una especie protegida cuya captura está prohibida fuera de los periodos autorizados. Los tres ocupantes, naturales de la localidad marroquí de Beliones, fueron detenidos y han pasado este viernes a disposición judicial por la presunta comisión de un delito contra la flora y fauna.

Será ahora el juzgado quien determine si los hechos constituyen una infracción administrativa o delito penal, atendiendo a criterios como la cantidad pescada, la ausencia de licencia o autorización, la pesca en época de veda o la posible intención de destinar el pescado a la venta.

El Seprona de la Guardia Civil se encargará de elaborar el informe correspondiente para esclarecer los hechos y evaluar la gravedad de la infracción. Las sanciones por este tipo de actos pueden oscilar entre los 600 y los 60.000 euros, aunque en los casos más graves pueden derivar en responsabilidad penal.

En España, la temporada legal del atún rojo —una de las especies más controladas del Mediterráneo— se extiende, según la modalidad de pesca, entre abril y octubre. La veda, que prohíbe su captura, comenzó el pasado 15 de octubre, por lo que cualquier actividad pesquera dirigida a esta especie fuera de ese periodo se considera ilegal.

El atún rojo es uno de los grandes tesoros del Estrecho de Gibraltar, símbolo de la pesca tradicional en la zona, pero también una especie sometida a estrictas cuotas de captura para evitar su sobreexplotación.