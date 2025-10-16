Un fenómeno natural sorprende a los paseantes: los peces aparecen sobre la arena como una “alfombra plateada”, posiblemente huyendo de depredadores como delfines o atunes

La playa del Rinconcillo, en Algeciras, ha amanecido este jueves 16 de octubre cubierta por cientos de peces fuera del agua, creando una imagen impactante que ha sorprendido a paseantes y pescadores. Los ejemplares formaban sobre la arena lo que algunos describen como una “alfombra plateada”.

Según expertos y testimonios locales, este fenómeno es habitual en la zona y suele estar relacionado con la huida de los peces ante depredadores. Delfines o atunes que persiguen a los bancos de peces pueden provocar que estos salten fuera del agua para escapar, un comportamiento natural que ya se ha observado en ocasiones anteriores.

A pesar de la espectacularidad de la escena, no se trata necesariamente de un evento catastrófico, sino de un fenómeno natural ligado a la cadena alimentaria marina, que transforma temporalmente la playa en un inesperado escenario de la vida salvaje del Estrecho.

El Ayuntamiento de Algeciras, a través de la Delegación de Playas y mediante los operarios de la empresa Urbaser, concesionaria del mantenimiento de los arenales de la ciudad, está llevando a cabo la retirada de los peces muertos en la zona de las dunas cercanas a la marisma del Palmones.

Desde que se tuvo conocimiento de esta aparición, el Consistorio informó inmediatamente a la Junta de Andalucía, que desplazó hasta el lugar a agentes de medio ambiente y a la Unidad Móvil de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar (UCAM) para constatar lo sucedido.

Los agentes medioambientales han tomado muestras en distintos puntos de la zona, al tiempo que se han llevado varios ejemplares para practicarles una necropsia.

Según las primeras estimaciones, se descarta que esta mortandad de peces se deba a un vertido u otro episodio de contaminación, ya que de ser así hubiese afectado a distintas especies marinas como crustáceos, equinodermos u otros peces.

El Consistorio baraja varias hipótesis: que el banco de peces fuese acosado por depredadores marinos, un cambio brusco de mareas o que se trate de un descarte en alta mar por parte de pescadores que los han desechado por su bajo valor comercial.