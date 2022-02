“En una década tendremos un problema ante la falta de médicos en Cádiz”

–Estamos hablando ya de quitar la mascarilla en interiores, cuando aún estamos con una tasa de incidencia de 343 casos (el pasado miércoles, cuando se realiza la entrevista). ¿No nos estaremos precipitando de nuevo?

–Desde la Consejería de Salud seguimos diciendo que hay que actuar con prudencia y cautela, y cumpliendo con las medidas que estén en vigor. Y por ahora se mantiene la obligación de usar la mascarilla en interiores.

–Con la pauta completa de vacunación ya en el 85,6% de la población ¿hay que tomar medidas contra los que siguen negándose a ponerse los viales?

–Nosotros seguimos llamando a la responsabilidad individual y por ello seguimos atendiendo a los criterios de los expertos, que aconsejan ponerse la vacuna. No olvidemos que muchos de los que no han querido vacunarse han tenido serios problemas de salud durante la sexta ola. Somos una provincia muy solidaria, pero no hay que olvidar que hay personas muy vulnerables por lo que es una responsabilidad de todos.

–¿Entre quienes han enfermado durante la última ola, qué porcentaje no se había vacunado?

–Entre el 60 y el 70% de los contagiados en esta ola y no tenían otras patologías no se habían querido poner la vacuna, lo cual es un dato alarmante.

–En Cádiz estamos celebrando el Carnaval en la calle, aunque el Ayuntamiento lo haya trasladado a junio. ¿Cree que hizo bien el gobierno local?

–Hay que tener claro que esta es una decisión que compete al ámbito municipal, y que es una medida restrictiva y no sanitaria. Creo que el Carnaval debe celebrarse en esta fecha (en febrero), siempre atendiendo a las medidas sanitarias de uso de la mascarilla y la separación de personas. De hecho ya hemos visto que se han podido celebrar sin problemas otros acontecimientos.

No sé que otras medidas podemos adoptar, a decir del gobierno municipal, más allá de los criterios epidemiológicos. No sé a qué se refiere el alcalde (José María González) cuando incluso en otras comunidades no se usa la mascarilla ni en el interior.

–La lucha contra la pandemia ha recaído sobre todo en los sanitarios. Hay una reclamación permanente de este colectivo de más medios humanos y técnicos para poder realizar su trabajo.

–Desde el inicio de la pandemia, Andalucía siempre ha ido por delante, anticipándose a los problemas que pudieran surgir. Ello nos ha permitido poner en marcha los planes de contingencia 4.500 y 7.500, y a pesar de todas las dificultades no hemos tenido que ver a pacientes en los pasillos. Cada hospital ha tenido su programa de actuación para tomar decisiones según la incidencia de la enfermedad.

En este tiempo hemos desarrollado herramientas como impulso digital de la atención sanitaria, mejorando todas las plataformas. En enero Salud Responde llegó a atender a 200.000 llamadas, lo cual no fue una gestión sencilla. Pues a pesar de eso el tiempo de espera para la atención no superó los 113 segundos, por lo que hay que felicitar a todo el personal.

Creo que las protestas (como las manifestaciones organizadas el pasado fin de semana), obedecen a un criterio político. No hay un solo parámetro (de atención sanitaria) que no haya mejorado respecto a las cifras de 2018, antes de la pandemia, con un incremento también del personal sanitario.En las protestas de 2017 se veía que había un respaldo social que no se ha visto en las protestas de ahora.

–Pero se sigue reclamando más personal sanitario.

–Uno de los grandes problemas es que no tenemos a más profesionales en la bolsa de empleo del SAS, e incluso quienes antes de iban a otras regiones ahora se quedan en Andalucía.

Se ha elaborado un estudio sobre la necesidad de personal en el plazo de diez o quince años. Y ante la jubilación y la falta de profesionales va a haber un problema muy grave ante la escaces de médicos. La edad de jubilación se ha aumentado hasta los 70 años, pero aún así el relevo generacional será muy difícil.

Hoy, todos los que han pasado los exámenes de residencia tienen plaza en Andalucía. Se está logrando la estabilización de las plantillas, eliminando los contratos por horas y reforzando allí donde es posible. Recuerdo un centro de sanitario que visité al inicio de mi mandato y el malestar de entonces se ha transformado ahora en caras de satisfacción al contar con más personal. Pero el problema existe y es grave.

El consejero (Jesús Aguirre) ya ha reclamado de forma insistente al Estado el incremento en las plazas de los MIR y el aumento, también, de la oferta en las facultades de Medicina de la región, sin ninguna respuesta y a pesar de que el sistema universitario está en manos de la Junta. Esta falta de plazas MIR provoca que haya profesionales que se queden fuera a pesar de su capacitación.

A pesar de todos estos inconvenientes hemos logrado incrementar en 30.000 personas las plantillas en Andalucía, de las que 3.430 han correspondido a nuestra provincia, además de la entrada en el sistema de sanitarios extra comunitarios.

–¿Cómo casa esta falta de profesionales con la marcha de centenares de ellos a otras comunidades, como pasa en Cataluña?

–En el caso de los profesionales sanitarios, como facultativos y personal de enfermería, se han quedado en Andalucía, manteniendo a todos refuerzos que se contrataron en olas anteriores de la pandemia pues una parte se fueron a apoyar la Atención Primaria. A la vez se han creado nuevos servicios de enfermería, como la escolar, que han tenido un funcionamiento excepcional En otras categorías profesionales sí se puede haber producido una marcha a otras comunidades.

-Los sanitarios piden mejores sueldos, que se equiparen con otras regiones. Aquí, por ejemplo, el sueldo base de los médicos residentes no llega a los 1.000 euros al mes sin las guardia, por la que se cobran a 6,63 euros la hora.

–Los cierto es que durante nuestra etapa de gobierno se ha mejorado el sueldo base, equiparando los complementos que podemos tocar. Nuestro compromiso es seguir reduciendo la precariedad y la diferencia que pueda existir con otras comunidades, y eso es posible a través de los complementos salariales.

–También hay una queja por la imposibilidad de que las guardias no computen de cara a la jubilación.

–Esta cuestión está regulada desde el Estado, por lo que cambiarla obligaría a una reforma a nivel nacional. Hay complementos que son computables y otros que no, pero no se puede hacer nada desde la administración autonómica.

–La Atención Primaria sigue estando en el centro de las protestas de trabajadores y sindicatos. Se denuncia la falta de personal y de medios. A la vez, la Junta lanza un plan para potenciar su uso vespertino pero para ello utiliza al personal ya existente mediante horas extras.

– Hay un seguimiento exhaustivo en cuanto al funcionamiento de los centros de Atención Primaria, para controlar cuando se produce algún problema en los mismos. Exportamos el modelo del Reino Unido y ha sido un auténtico éxito. El ejemplo es que el 41% de los casos que llegan a los centros médicos son resueltos directamente en las consultas de acogida, todo ello en lo que es la puerta de entrada al sistema sanitario y con una sociedad muy compleja en cuanto a las necesidades que plantea.

Respecto a la potenciación de los servicios en el horario de tarde, lo cierto es que no hay personal suficiente para realizar nuevos contratos. Partimos de una situación de déficit de profesionales.

–¿Y sería factible recuperar a los profesionales de la sanidad pública que se han marchado a la privada para tapar estos parches?

–Al contrario, han sido muchos los profesionales que se han venido al sistema público de salud, teniendo en cuenta que no existe la exclusividad. A la vez, es muy importante el trabajo que se realiza en el sistema privado.

–Una queja es, también, el apoyo de la Junta a la sanidad privada frente a la pública.

–En la complementariedad está el éxito, la innovación, la mejora continua. No olvidemos que fue entre 1995 y 1996 (etapa en la Junta gobernaba el PSOE) cuando se decidieron poner en marcha los grandes conciertos sanitarios con empresas privadas del sector. Y ahora no podemos dar la vuelta al calcetín a todo este sistema. Ahora es el más adecuado, sin incrementar su número y manteniendo siempre una coordinación entre los servicios.

–La provincia lleva cerca de 20 años esperando a que se cumpla la promesa de construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz. Ustedes asumieron este compromiso cuando llegaron a lpoder hace tres años. ¿Será una realidad este centro médico?

–Por supuesto. No era un proyecto nada sencillo pero es un claro compromiso del gobierno de la Junta. Ahora, con la coordinación de la Delegación Provincial del Gobierno, se está trabajando en el cambio de propiedad de los suelos afectados, que no es un proceso fácil (se refiere al trueque entre la Junta y la Zona Franca. La idea es que la primera se quede con el suelo de la antigua CASA, propiedad hoy del Consorcio, mientras que éste pasaría a integrar en su patrimonio los terrenos que hoy ocupan sus instalaciones en Algeciras). Ahora hay tres proyectos de hospitales en Andalucía en los que se está viendo cuál son la mejor fuente de financiación, sobre todo porque no podemos olvidar que ha sido la actuación de la oposición al votar no a los presupuestos del nuevo año la que ha impedido contar con una cuentas donde se iba a contar con las mayor inversiones sanitarias en años.

Nosotros mantenemos este compromiso político, y lo vamos a cumplir. Como estamos inviertiendo en infraestructuras y en equipamientos. Sólo unos ejemplos, como el Hospital de San Carlos en San Fernando, que ha experimentado importantes obras en un 60% de las instalaciones, o las obras en Punta Europa y las fuertes inversiones en el Hospital Puerta del Mar en la capital, con una importante mejora en los sistemas de atención al paciente.

Recuerdo cómo estaba la cocina del Puerta del Mar, con caída de techos y riesgo para los profesionales. Todo ello se ha solventado.

Estas inversiones nos está permitiendo romper con la obsolescencia tanto en materia de infraestructuras como de equipamientos con el objetivo de mejorar la calidad asistencial.

–Entiendo que no hay una fecha para el nuevo Hospital. Mientras se espera al acuerdo con la Zona Franca ¿se está trabajando en el rediseño del proyecto que se pintó hace años ya?

–Se está trabajando en todos los ámbitos. Ya quisiera yo poder dar una fecha pero será lo antes posible. Ahora también estamos viendo el diseño del proyecto para ir avanzando.