"Ciudadanos resucitará porque hemos corregido nuestros errores"

Ciudadanos no estaba muerto, pero tampoco estaba de parranda. Lo que ha hecho esta fuerza política ha sido pararse a un lado del camino y reflexionar sobre lo sucedido en los últimos años, en los que ha pasado de cien a cero en muy poco tiempo. Y la conclusión era clara: había que volver a los orígenes, había que recuperar el liberalismo que impregna el ADN de este partido naranja y había que reconocer los errores antes de corregirlos y aprender de ellos. A partir de ahí esta formación se refundó y eligió una nueva dirección, primero en el ámbito nacional para luego ir descendiendo en cascada. Y desde hace pocos días el nuevo coordinador provincial de Ciudadanos en Cádiz es Juan de Dios Sánchez, que releva en el cargo al jerezano Carlos Pérez. Nacido en 1976, ingeniero de profesión, afiliado a este partido desde 2015, ex parlamentario andaluz y candidato a la Alcaldía de Cádiz para estas elecciones municipales, Juan de Dios Sánchez tira de un optimismo a prueba de bombas. Tanto que para él la resurrección de estas siglas no es que vaya a ser un milagro sino que puede ser incluso relativamente sencilla.

–¿La resurrección de Ciudadanos sería un milagro? ¿Qué precisa su partido para recuperar lo que se ha dejado por el camino?

–Después de la refundación que hemos tenido, y tras la asamblea general que se hizo para poner en marcha al nuevo Ciudadanos que somos ahora, estamos poniendo los cimientos para volver a ser el partido tan necesario que hace falta en este país, en las comunidades autónomas y en nuestras ciudades. Hemos vuelto a nuestro origen, a las bases, a lo que nos hizo afiliarnos a muchos: un proyecto de centro moderado, liberal, progresista, un proyecto formado por personas que venimos de la sociedad civil para servir a los ciudadanos y no a servirnos de ellos. Por tanto la resurrección de Ciudadanos no sería ningún milagro. Es más, creo que puede ser hasta sencilla, porque los ciudadanos están deseando tener ese partido en el que puedan confiar porque saben que su voto siempre va a estar bien empleado. Ciudadanos resucitará porque hemos aprendido de nuestros errores y los hemos corregido todos.

–De esos errores de los que usted habla, ¿cuál cree que fue el más grave?

–El de las municipales de 2019, cuando el partido dijo que el PP sería nuestro socio prioritario en todo el país. Fue nuestro primer gran error, porque podía haber ciudades donde la gente nos pedía que apoyáramos más al candidato del PSOE o incluso de IU. Si la gente ahí nos catalogaba de centro, ya lo perdimos. Y después vino el giro en Murcia, con la moción de censura tan mal gestionada y explicada. Son errores políticos que, por otra parte, no sé por qué nos está penalizando tanto cuando hay otros partidos con los casos de corrupción más graves de España y a los que eso no les pasa factura. No lo entiendo.

–¿Cuánta gente le ha dicho en esta precampaña algo así como "qué pena de Ciudadanos, con lo que pudo llegar a ser"?

–Sí, por supuesto. Es que era un proyecto que ilusionaba a muchísima gente y por eso conseguimos unos resultados electorales tan buenísimos. Hay mucha gente cansada del bipartidismo y de los casos de corrupción que siguen apareciendo en los dos partidos mayoritarios, porque eso no es una cosa del pasado. Y como ejemplo ahí está el caso del Tito Berni en el PSOE o las adjudicaciones digamos peculiares que está haciendo el PP en la Junta de Andalucía. Nosotros reconocemos que hemos cometido errores pero ya los hemos corregido. Somos un partido nuevo y esos errores no se van a volver a repetir. La idea original era la buena y ya es el momento de volver a resurgir y que esa pena se transforme en confianza por parte de los ciudadanos.

–Como coordinador provincial tendrá usted la responsabilidad de cerrar candidaturas en el resto de la provincia. ¿En cuántos municipios gaditanos habrá papeletas de Ciudadanos el 28-M?

–Por ahora están confirmadas seis, en San Fernando, Chiclana, Jerez, El Puerto, Benaocaz y Cádiz, pero espero cerrar candidatura también en Ubrique y San Roque y no descartaría un par de municipios más. Es cierto que hay sitios donde es una pena que no nos vayamos a presentar porque tuvimos buenos resultados, como por ejemplo en Algeciras. Y hay otras localidades donde las encuestas nos garantizan concejales pero estamos teniendo problemas para cerrar una lista electoral y para encontrar alguien que se atreva a encabezarla, como es por ejemplo el caso de San José del Valle. En varios municipios estoy hablando con nuestra gente para intentar convencerlos para que den el paso, pero está siendo complicado.

–Con esas mimbres parece complicado repetir los resultados de 2019: una Alcaldía (lograda en 2021 en Benaocaz), 37 concejales y presencia en gobiernos de tanta relevancia como los de Algeciras, El Puerto, San Fernando y Sanlúcar.

–Sí, claro, hay que ser realistas. Pero también le digo que aquí no se trata de superar marcas, o al menos en estas elecciones, no. Ya hablaremos dentro de cuatro años. Ahora la clave está en la continuidad de este proyecto y en seguir representándolo. Lo que hay que tener claro es que Ciudadanos va a resurgir en la provincia de Cádiz, porque esta tierra siempre ha sido muy de nuestro partido. Es una provincia con grandes municipios y ahí es donde siempre hemos tenido mejores resultados. En las andaluzas de 2018, por ejemplo, fuimos la segunda fuerza en la provincia. Y si no logramos cerrar más candidaturas es porque aquí hemos pasado un vía crucis muy especial dentro de Ciudadanos con ese transfuguismo que ha habido, incluidas figuras importantes del partido, que han abandonado el proyecto. Eso ha hecho mucho daño y ha desanimado a mucha gente. En cualquier caso, creo que hemos trabajado muy bien en esos gobiernos que usted ha citado y también allí donde hemos estado en la oposición, Ese trabajo de cuatro años merece un respeto y por eso vamos a tener un buen resultado.

"En estas elecciones no se trata de superar marcas sino de que el proyecto continúe. Dentro de cuatro años ya hablaremos"

–¿Y ya se han ido de Ciudadanos todos los que tenían que irse?

–Sí, sí. Es que el PP ha tocado a todo el mundo. La OPA hostil que el PP ha lanzado contra Ciudadanos desde que fichó a Fran Hervías, nuestro antiguo secretario general de Organización, ha sido brutal. Su único objetivo era acabar con Ciudadanos como fuera porque somos un partido que les molesta, primero por los votantes que les hemos quitado y segundo porque para nosotros una de las premisas es la total transparencia y la corrupción cero. Por eso el PP ha intentado por todos los medios fichar a toda la gente posible, que no nos presentáramos en ningún sitio, acabar con todas las candidaturas posibles de Ciudadanos y hacernos desaparecer, pero evidentemente no lo han conseguido.

–¿Cuándo habla de transfuguismo se refiere también a Juan Marín?

–Yo es que a Juan Marín le tengo mucho cariño y me resulta imposible hablar mal de él. Cuando Juanma Moreno le ofreció el cargo de presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía la dirección de Ciudadanos le pidió que no aceptara el puesto. Yo respeté la postura de mi partido, aunque no la compartía porque entendía que era un cargo en el que sustituía a un socialista y que estaba consensuado previamente con las universidades, los sindicatos, etc. Juan al final aceptó el cargo y se fue del partido, pero él siempre será de Ciudadanos aunque ahora no sea militante.

–¿Los dirigentes que queda en Ciudadanos son unos héroes o unos masoquistas?

–Ni una cosa ni la otra. Para nada. Yo me considero una persona que está superorgullosa de pertenecer a este proyecto y que del Parlamento andaluz salió con la cabeza muy alta por el trabajo que allí hicimos. Uno no es un héroe por pelear por lo que cree.

–En esta provincia, y casi en el conjunto de Andalucía, el eje de Ciudadanos pivotaba sobre la ciudad de Sanlúcar. ¿Eso ha cambiado ya?

–Sí, ahora el peso está más repartido. Lo que pasaba antes era en cierto modo lógico porque Ciudadanos-Andalucía nació en Sanlúcar. Su germen fue el partido CISanlúcar de Juan Marín. Él metió a su partido en el proyecto que lideraba Albert Rivera y después se sumaron otros partidos independientes. Pero después hemos crecido en muchas partes y ahora ya no hay un centro neurálgico provincial.

–¿Influirá la política nacional en estas elecciones municipales?

–Pues si fuera así nosotros ganaríamos en todas las ciudades. Es que por un lado está el desastre de Pedro Sánchez y por otro está el desastre del PP, que en Andalucía se pone el traje de moderado pero que en Castilla y León pacta con Vox, que es de extrema derecha. No sé si influirá la política nacional pero en unas municipales tiene mucho peso el candidato y hay algunos que queremos ser alcaldes y otros que encabezan una lista obligados por su partido.

–Albert Rivera siempre decía que Ciudadanos no era un partido de centro sino liberal. ¿Y ahora qué es su partido?

–Somos sobre todo liberales. Desde el PSOE nos consideran de derechas pero curiosamente seguimos gobernando con ellos en San Fernando y durante tres años lo hemos hecho también en Sanlúcar. Mire, quienes nos quieran etiquetar como un partido de centro, pues adelante. Es que aquí sólo se puede ser de izquierdas o de derechas pero eso quedó en el pasado. Ahora hay muchas ideologías: ultraconservadores, conservadores, liberales, socialistas y comunistas. Esto es lo que hay. Y el liberalismo es una manera de hacer política.

–Se presenta usted como candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz. ¿Qué ha supuesto, a su juicio, estos ocho años de gobierno de Kichi?

–Han sido ocho años de la más absoluta dejadez, de decadencia de la ciudad. Las decisiones que se han tomado han sido sectarias y aplicando la ideología y no la necesidad de los ciudadanos. Lo que yo veo es que la ciudad no se puede permitir ni un año más de inventos. Los que están en el gobierno tienen que salir ya. Cádiz está llegando a un límite, a un punto de no retorno que puede ser muy peligroso. Cada vez hay menos población y todo lo que se hace desde el Ayuntamiento influye negativamente en la ciudad. Por eso me animé a dar el paso. Voy a aportar un proyecto realista con propuestas que se pueden realizar y que pretenden revivir la ciudad, dar seguridad jurídica para que la gente invierta, dar oportunidades de empleo, dar otra visión, un enfoque liberal de lo que tiene que ser esta ciudad. Así es como las sociedades progresan, desde el liberalismo.

–¿La estructura de Ciudadanos aguantaría una debacle el 28-M?

–Por supuesto. Yo veo partido a largo plazo. Ciudadanos no está muerto porque somos muchos los que seguimos en este proyecto. Y el proyecto liberal va a seguir vivo porque es más necesario que nunca y porque hemos hecho mucho en las instituciones donde hemos gobernado. Hemos limpiado mucho y hemos evitado mucha más corrupción. Lo mejor para Ciudadanos está por llegar. De eso estoy seguro.