Seis trenes de mercancías, cancelados en el Puerto de Algeciras por la acumulación de agua en la vía en Castellar

La interrupción de la conexión del tren de Algeciras por la acumulación de agua en las vías en Castellar de la Frontera mantiene sin actividad la terminal ferroportuaria del Puerto de Algeciras desde el temporal del 4 de enero. En total son seis trenes los que han dejado de llegar y salir de las instalaciones portuarias de la Isla Verde, cuatro con origen/destino el Puerto Seco de Azuqueca de Henares (Madrid) y dos con el puerto de Marín (Pontevedra).

Según ha podido saber este periódico, la intención de Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria en España, es culminar durante este jueves los trabajos de para despejar la vía, lo que permitirá al Puerto recuperar esta parte importante de su actividad logística. Hasta entonces, los clientes que pueden esperar lo hacen y los que transportan productos perecederos deben optar por el camión como alternativa de forma temporal.

El Puerto de Algeciras mantiene servicios de trenes de mercancias diarios de lunes a viernes. El corte de la vía se produjo el domingo y ha coincidido con un día festivo por los Reyes Magos. Es difícil saberlo con concreción, pero un tren de mercancías intermodal estándar en España o Europa puede medir entre 600 y 750 metros de longitud y transportar alrededor de 30 a 40 vagones portacontenedores. Cada vagón puede llevar 1 o 2 contenedores (de 20 o 40 pies).

En 2023 ya se suspendió el tráfico ferrovario del Puerto de Algeciras por acumulación de agua en la vía, en aquel caso en la Comunidad de Madrid. En aquella ocasión la interrupción duró 10 días y obligó a las empresas a transportar sus mercancías por carretera.

Durante este año 2026 se prevé el corte total de las vías en varios tramos de la Algeciras-Bobadilla con hasta diez meses de suspensión de la circulación en determinados puntos de la red. Se deberán a los trabajos de la mejora de la conexión ferroviaria que parte desde la comarca y también del trazado por el que discurrirá el futuro servicio comercial de mercancías de la Autopista Ferroviaria entre Algeciras y Zaragoza.

En el tráfico de pasajeros, la interrupción del tren de Algeciras obliga a realizar el trayecto por carretera entre la estación algecireña y la de Antequera Santa Ana, desde donde los viajeros sí pueden continuar su viaje en tren hacia otros destinos.