Los puertos de Europa reclaman un sistema mundial de control de emisiones para evitar la deslocalización de tráficos fuera de la UE

La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) reclama a la Unión Europea que presione a la Organización Marítima Internacional (OMI) para que el control a las emisiones de dióxido de carbono que se pretende implantar al tráfico marítimo en Europa abarque a todo el planeta.

De esta manera, según la ESPO se acabaría con el potencial riesgo de fuga de carbono a puertos de terceros países. Y también la repercusión negativa en la actividad y competitividad de numerosos puertos de la UE.

Entre los puertos afectados por la revisión del sistema ETS, Algeciras es uno de los muelles que más se vería perjudicado por el modelo que pretende gravar las emisiones de CO2 en los buques a la UE dada su cercanía a Tánger-Med, donde este sistema no tendría aplicación y la norma sería fácilmente burlable.

"La efectividad de esta política se verá socavada si es posible evadir un ETS regional mediante el desvío de negocios", alerta la ESPO, que saluda la medida pero reclama que sea más ambiciosa para evitar el perjuicio en Europa.

"Dado el carácter internacional del transporte marítimo, una medida basada en el mercado mundial sería, con mucho, la opción más adecuada. Una medida global de este tipo sería más difícil de evadir e implicaría menores riesgos de efectos negativos para la competitividad en comparación con una medida regional. ESPO, por lo tanto, pide a la Unión Europea que aumente la presión sobre la Organización Marítima Internacional para avanzar en el desarrollo de una medida global basada en el mercado. Luego debería seguir una alineación entre el EU ETS y una medida basada en el mercado a nivel internacional", sugiere la organización europea.

Repercusión negativa en Algeciras

En el caso del Puerto de Algeciras, un informe elaborado a instancias de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras cifra el riesgo en la pérdida de hasta un 60% de las operaciones de transbordo de contenedores del Puerto de Algeciras en favor de Tánger-Med si se aplica esta medida sin medidas correctoras para Algeciras por la cercanía de un puerto que, además de ser competencia directa, estaría totalmente al margen del sistema.

Este hecho, a su vez, derivaría en una pérdida de volumen de negocio de hasta 300 millones de euros anuales, poniendo en riesgo unos 1.600 puestos de trabajo directos o un impacto regional indirecto más amplio de hasta 4.200 empleos en Algeciras, según el informe antes citado y que desveló Europa Sur en noviembre.

El informe, además de las consecuencias negativas directas para la economía campogibraltareña, también cuantifica la fuga de CO2 que no dejaría de emitirse, sino que simplemente se desplazaría de orilla: 3,2 millones de toneladas de CO2 sólo en Algeciras, equivalente al 12% de las emisiones del transporte marítimo de contenedores.

En línea a lo expuesto por la ESPO, el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, también se ha mostrado recientemente favorable a que el sistema sea modificado antes de que resulte demasiado tarde. "Hay que impedir fugas de tráficos hacia puertos que no tienen esas obligaciones ambientales” con una alusión expresa a Tánger-Med. Puertos del Estado busca alianzas estratégicas con otros países europeos afectados.

Un agujero en el sistema

La ESPO recuerda que la propuesta de la Comisión Europea para revisar el comercio de derchos de emisión en el transporte marítimo europeo cubre las emisiones de los viajes dentro de la UE y las emisiones en el muelle, junto con la mitad de las emisiones de los viajes fuera de la UE (tanto viajes de entrada como de salida).

"Debido al alcance limitado de la propuesta actual del ETS, los barcos pueden encontrar formas de evitar caer en el alcance del ETS de la UE, desviando y haciendo escala, cuando sea posible, en puertos vecinos fuera de la UE para minimizar los costos", alerta la ESPO.

Las escalas evasivas en puertos vecinos no pertenecientes a la UE podrían poner en grave peligro la eficacia del reglamento marítimo, "ya que no reduciría las emisiones totales del transporte marítimo. Incluso podría aumentar las emisiones generales, en particular cuando la evasión lleva a viajes más largos".

Al mismo tiempo, las escalas evasivas desviarían el tráfico y los negocios de los puertos europeos y afectarían seriamente el negocio de ciertos puertos europeos importantes que ya compiten ferozmente con otros puertos en países vecinos de la UE, recuerda la entidad.

"Este riesgo existe para los puertos de la UE ubicados en el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Muchos de los puertos afectados son nodos importantes en las cadenas logísticas de la UE y desempeñan un papel crucial en sus economías regionales", subraya la ESPO.

Alternativas propuestas

Para los puertos europeos, la cláusula de seguimiento de la propuesta de la Comisión es "demasiado escasa y demasiado tardía". En lugar de medir el daño una vez que ya está hecho, ESPO solicita primero una evaluación de impacto completa de las implicaciones del alcance geográfico actual de la propuesta sobre la fuga comercial y de carbono, junto con el impacto acumulado de todas las propuestas Fit for 55.

“Los puertos europeos apoyan un esquema de comercio de emisiones y ven la fijación de precios como un excelente instrumento para impulsar un comportamiento más ecológico. Sin embargo, la propuesta de la Comisión contiene demasiadas lagunas que corren el riesgo de dañar gravemente el negocio de los puertos de Europa sin ninguna ganancia en la reducción de emisiones del transporte marítimo, por el contrario. Los barcos pueden moverse, los puertos no. El contaminador no pagará, pero se mudará donde sea posible, sin ninguna ganancia de emisiones. No podemos simplemente esperar y monitorear el daño que resultaría de la propuesta actual. La Comisión, el Parlamento y el Consejo deben tomar medidas decisivas para evitar el riesgo de escalas evasivas y la deslocalización de las actividades portuarias fuera de la UE y el impacto negativo en la conectividad de Europa”, según Isabelle Ryckbost, Secretaria General de ESPO.

Una posible solución, si es legalmente posible, podría ser ampliar el alcance de la propuesta considerando la escala evasiva desde y hacia un puerto vecino no perteneciente a la UE como una escala en un puerto de la UE en el cómputo de las emisiones del sistema. "Además, el mecanismo de monitoreo propuesto debe fortalecerse para definir claramente las tendencias evasivas y prever los próximos pasos si se identifican tales tendencias", alertan.

ESPO finalmente pide reinvertir los ingresos generados a través de un mecanismo ETS en el sector marítimo europeo. "Es una cuestión de principio que los ingresos generados a través de una medida basada en el mercado deben utilizarse para el propósito que persiguen, en este caso la transición del sector marítimo a emisiones netas cero. Los ingresos deben utilizarse para facilitar el despliegue y uso de combustibles alternativos sostenibles, incluida la electrificación de embarcaciones y la infraestructura designada en los puertos. El uso de contratos de carbono por diferencia debe limitarse a apoyar proyectos piloto innovadores e infraestructura portuaria", subrayan.

ESPO espera trabajar hacia un ETS ambicioso y efectivo para el sector marítimo junto con todos los responsables políticos y las partes interesadas relevantes.