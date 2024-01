El comercio online y un centro de datos común marcan el futuro Código Aduanero de la UE

Pilar Jurado, directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha avanzado este miércoles en el almuerzo coloquio del Propeller Club de Algeciras algunos detalles de la reforma del Código Aduanero de la Unión Europea, que afectará a un buen número de empresas que operan en el Puerto de Algeciras. La cita ha contado con la presencia de muchos representantes de empresas y asociaciones del sector, que han aprovechado para trasladar a Jurado la demanda de más personal para la Aduana del puerto algecireño.

Jurado explicó que esta reforma aduanera se basa en que el escenario ha cambiado desde que entró en vigor en 2013, fundamentalmente por la irrupción del comercio electrónico masivo. "Hay una serie de elementos que no encajan bien y se hace necesario un plan de acción para la unión aduanera, analizando lo que no estaba bien para mejorarlo", indicó la responsable de Aduanas.

El borrador de la reforma, que no entraría en vigor completamente hasta 2038, contempla la creación de un Centro de datos aduaneros de la UE (EU Customs Data Hub), que simplifique los procesos para declarar e incluso los llegue a suprimir. La intención que este data hub entre en funcionamiento en 2028 para el comercio electrónico y 10 años después, para el resto de procedimientos.

"El E-commerce tiene que cumplir normativa aduanera y no aduanera. Sobre todo de seguridad, por ejemplo para los dispositivos electrónicos. Hay una normativa de la unión que tiene que cumplirse y en este aspecto las plataformas de venta tendrán que hacerse responsable de eso, no solo de parte financiera", indicó la responsable de Aduanas.

"Esto supondrá una nueva relación con los operadores, con nuevos roles y responsabilidades", destacó Jurado, que entre los aspectos básicos de la normativa destacó "un nuevo enfoque en los controles, con pautas comunes para toda la Unión Europea, y un mecanismo de gestión de crisis, con una tipificación de infracciones y sanciones, que hasta ahora no existe a nivel europeo".

Una de las principales novedades será la modificación del sujeto responsable y la entrada en funcionamiento del operador confiable trust and check, "que vendrá a suplir la figura del operador económico autorizado de simplificaciones, mientras que se mantendrá la de seguridad".

Jurado también destacó que se eliminará la franquicia arancelaria de 150 euros para pequeños envíos, "aunque otros países tienen más".

Puerto de Algeciras

En el turno de preguntas, Jurado fue cuestionada por asuntos que afectan a la Aduana del Puerto de Algeciras, como la necesidad de que cuente con más personal o la incidencia del teletrabajo en el trabajo diario de los transitarios. "Creo que la Aduana de Algeciras no está mal dotada, aunque no sobra gente. No estamos en la peor de las situaciones. En números totales creo que la Aduana está mejor ahora que en otras ocasiones", indicó la directora de Aduanas.

Manuel Cózar planteó que con el teletrabajo en algunos momentos los transitarios se sienten desamparados para plantear circunstancias urgentes y demandó un mejor uso de la tecnología por parte de la administración. "Las empresas en ese aspecto vamos por delante", indicó.

Jurado defendió el teletrabajo en la Aduana de Algeciras. "Las aduanas están hiperconectadas. Estoy de acuerdo es que es más agradable entrar a un sitio y ver caras. Si me dices que hay un mal funcionamiento de algo concreto derivado eso es lo que quiero ver, y para eso tenemos un canal de información. Pero el teletrabajo está regulado y hay que acostumbrarse a ello. Invito a poner todas las deficiencias sobre la mesa para analizarlas", indicó la responsable de la Agencia Tributaria.